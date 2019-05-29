原标题：15国机构及企业将参与“一带一路”服贸推介会

15国机构及企业将参与“一带一路”服贸推介会

推介会将聚焦金融、环境、通讯、工程等服务贸易领域项目，国际合作签约额将达20亿美元

昨日，京交会展区，泰国展台展示泰国传统舞蹈。

京交会展区，非洲参展商介绍工艺品。

京交会展区，泰国展台展示的精致工艺品。

京交会展区，阿塞拜疆展台展示的伏特加酒。新京报记者 吴宁 摄

中国是跨境投资的重要组成部分，目前，中国的企业在进一步“走出去”。

在过去五年，我们见证了中国企业的投资遍布全球市场。

——法国前总理多米尼克·德维尔潘

“一带一路”倡议将是未来服务贸易的关键增长点，软件、信息技术的广泛应用支持了服务业的发展，让交通运输、金融保险、文化创意、医疗健康与“互联网+”更好地融合。

——马耳他前总统玛丽·路易斯·科勒略·普雷卡

本届京交会期间，“一带一路”服务贸易高质量合作推介会将在朝阳区举办，邀请德国、捷克、以色列、阿联酋、巴基斯坦、韩国、瑞士等15个国家的机构及企业参与，围绕“一带一路”沿线国家地区，在金融服务、环境服务、通讯服务、国际工程等服务贸易领域举办合作项目推介。同时，重点安排巴基斯坦、韩国等国家地区的工程、科技、环境、金融等领域项目进行签约。国际合作签约额将达20亿美元。

新京报讯 昨日下午，第二届“一带一路”服务贸易合作论坛在国家会议中心举办。商务部综合司巡视员宋立洪在致辞中分享了三个观点，他表示，推动“一带一路”服务贸易高质量发展，需要搭建更多的合作平台，“京交会就是很好的平台”。

沿线国家合作应“软件硬件”并进

宋立洪说，首先，要高度重视服务贸易在“一带一路”贸易畅通中的作用。与商品相比，很多服务具有非贸易品的属性，比如医疗。但是，随着现代信息通信技术的发展，特别是未来5G大规模的商用，很多过去不可贸易的服务可以进行跨境贸易。其次，要高度重视服务贸易的创新合作。创新是发展的根本动力，服务贸易也需要创新发展。我们要用科技手段为传统的服务贸易赋能，同时，推动新兴服务贸易的发展。推动“一带一路”服务贸易高质量发展，需要搭建更多的合作平台。“京交会就是很好的平台，从无到有、从小到大，京交会办得越来越精彩”。

联合国贸发会高级经济事务官张丽萍说，数字化技术无疑是我们这个时代所经历的最突出的一项技术创新。数字化技术在服务业应用的结果，一方面是创造了很多新的服务；另一方面，使很多以前不能跨境的服务或者是不能成为可贸易对象的服务成为可能。比如，远程网上跨境医疗服务、远程网上跨境教育服务等。

跨境电子商务更是发展迅速。张丽萍表示，中国的“一带一路”倡议将基础设施建设放在了很重要的位置，这将使“一带一路”沿线发展中国家的通信、交通、运输、电力设施得到极大的改善。但是，只有硬件显然不足以发展数字贸易，软件方面的合作也得同时跟进。这方面的合作，包括帮助沿线国家扩大与数字贸易有关的服务供应，提升服务质量；制定相应的法规；培养数字贸易人才等。

培养在华留学生从事跨境电商

在本届京交会上，中国服务贸易协会（简称中服协）与联合国贸发会议明确，将开展基地校共建方案，进一步深入开展全球数字贸易（跨境电商）人才培养。

中服协相关负责人介绍，全球数字贸易人才培养基地校共建方案计划先期在中国境内，选择不同层级和不同地区高校共建基地校开展试点。基地校从硬件到软件、从线上到线下、从师资培训到学生实习、就业提供一整套符合产业要求的人才培养方案。他介绍，在华留学生具有先天人文语言等优势，作为两国沟通的桥梁，是从事跨境电商的最佳人选之一。跨境电商将给各国的贸易畅通、产业发展、解决就业带来积极变化。培训在华留学生，将为“一带一路”沿线国家发展注入新的动力。截至目前，中服协共援助培训了来自50多个国家200多位官员、老师与留学生。

此外，本届京交会期间，“一带一路”服务贸易高质量合作推介会将在朝阳区举办，邀请德国、捷克、以色列、阿联酋、巴基斯坦、韩国、瑞士、荷兰、澳大利亚、新加坡、法国、美国、意大利、瑞典等15个国家的机构及企业参与，围绕“一带一路”沿线国家地区，在金融服务、环境服务、通讯服务、国际工程、分销服务、运输物流、健康与社会服务等服务贸易领域举办合作项目推介。同时，重点安排巴基斯坦、韩国等国家地区的工程、科技、环境、金融等领域项目进行签约。国际合作签约额达20亿美元。

■ 对话

“北京与非洲合作还有很大潜力”

作为京交会非洲展团与非洲主题日承办方，成立于2008年的中非工业合作发展论坛今年带着来自数十个非洲国家的100个合作项目参展，致力于推动中非在投资、贸易、能源领域的互利合作。记者对中非工业合作发展论坛经济合作部部长王著才进行专访，他认为，中非合作有良好的现实基础，“一带一路”倡议给中非工业合作带来了更多机遇。

新京报：本届京交会和往年相比有何不同？

王著才：我是第4次来参加京交会，觉得今年的人气比前几年更旺，尤其是参展参会企业对非洲的关注度明显更高了，提出了很多有针对性的问题和实际需求。

新京报：本届京交会非洲展区有什么亮点？

王著才：我们的展板上展示了10个国家的特色产业，包括肯尼亚的建材家装业、南非的医疗业等。现场还可以看到来自多哥的手工饰品、手鼓、天然乳木果油及科特迪瓦的可可酱、可可酒等特色产品。

新京报：“一带一路”倡议提出后，给中非工业合作带来了哪些变化？

王著才：“一带一路”的倡议给中非工业合作带来了更多机遇。

这两年我去了十来个非洲国家，每到一国都感觉到当地政府和百姓对中国企业去当地投资的渴望和期盼。我感觉到，随着“一带一路”倡议的落地推进，中非加强合作的趋势越来越明显，这对我们中国企业来讲也是一个历史性的机遇。

新京报：在你看来，中非工业合作下一步的重点是什么？

王著才：目前非洲很多国家还处于“百业待兴”的状态，可以说各个领域都有很多机会，当然根据各国环境、资源的不同，在投资上会有一定差别。我们今后关注的方向主要是，把我国大量的制造业产品、需要转移的产能输入非洲，帮助非洲发展工业，同时要利用成熟的技术、充足的资金和管理经验来开发当地资源。

新京报：对于北京来说，应该如何与非洲国家开展合作？

王著才：我个人认为，从北京的产业特点及产能转型升级方面来说，和非洲之间建立合作应该是一个难得的机会。北京正处于加快产业转型升级的时期，对一部分传统产业进行转移，这部分产业及北京在高科技方面的优势都可以和非洲市场进行合作。北京在与非洲国家的合作上还有很大潜力，合作的力度还可以加强。

■ 花絮

泰国舞蹈、非洲手鼓现场“圈粉”

在本届京交会展区现场，蒙古国羊毛衫、非洲手鼓等各国特色展品集中亮相，展示着“一带一路”沿线国家独特的风土人情。

在京交会国际展区入口位置，伴随着带有异域风情的音乐，一场场由泰国演员带来的民俗舞蹈“圈粉”无数，一旁展示的泰国特色船只模型、瓷器、面具等工艺品也吸引参展者纷纷举起手机拍照。

整个泰国展区有370平米，分设中央舞台区、企业展示区、两个洽谈区等区域，推介泰国健康服务、金融服务、投资置业、工业园服务体系等特色服务领域。现场工作人员介绍，此次泰国作为主宾国，在展区内策划了一系列主题活动，除来自泰国北部、中部等地的民俗舞蹈外，现场还有泰国工艺品展示、美食品尝、旅游推介等环节。泰国国家旅游局、泰国当地医疗及银行等机构在此设有展位，欢迎参展者前来咨询洽谈，了解泰国产业和文化发展。

在非洲展区，整面墙的展板上展示了10个不同国家的特色产业，如肯尼亚的建材家装业、南非的医疗业等。此外，还有来自多哥的手工饰品、手鼓、天然椰子油等特色产品。据展区承办方介绍，该展区突出中非合作项目及成果，开展半日已有不少参展者前来咨询。

据悉，在今年京交会国际展区，日本、澳大利亚、比利时等国家（地区）设立独立展区，5个北欧国家、6个中东欧国家、15个非洲国家和4个加勒比国家分别设立联合展区，此外国际贸易中心、世界贸易网点联盟设立国际组织展区。

A08-A09版采写/新京报记者 陈琳 周依 沙雪良

A08-A09版摄影（除署名外）/新京报记者 王飞

(责编：赵爽、付长超)