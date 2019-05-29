原标题：“蒜你狠”又来了？专家：蒜价走高是恢复性上涨

5月28日，北京新发地农副产品批发市场大蒜批发平均价为8元/公斤，比1月1日的4.5元/公斤大幅上涨了77.8%。

今年以来，全国大蒜价格持续走高。

大蒜价格是否迎来了新一轮非理性暴涨呢？

看专家怎么说。

中国农业科学院农业信息研究所孔繁涛研究员：

“近期蒜价恢复性上涨属市场正常调节。今年大蒜价格高于去年，但上涨空间有限。”

根据是，大蒜价格虽然已经连续9个月上涨，但总体上仍属于低位运行阶段。5月份（截至5月22日）农业农村部重点监测的全国农副产品批发市场每公斤大蒜均价为6.75元，较4月份低0.8%，同比上涨45.8%，但较近三年同期平均价仍低22.0%，较近5年同期平均价仍低2.9%。

原来，大蒜耐储，交易属于跨期销售，市场呈现明显的多年周期性。本轮周期自2017年6月新蒜季开始价格断崖式下跌，2017-2018年冷库蒜销售期价格持续低位运行，2018年新蒜季继续下跌，个别产区大蒜价格一度跌破十年来最低点。2018年8月以后，价格开始缓慢回升。进入2019年，受不利天气影响流通及减种预期影响，蒜价上涨速度加快，但仍处近年较低水平。

北京新发地2015-2019年大蒜平均价走势对比图（刘通 供图）

大蒜价格大幅上涨，是什么原因引起？

农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶：

“大蒜价格恢复性上涨，诱因是种植面积减少。”

原来，受2017、2018年大蒜种植面积持续增长，蒜价大幅下跌影响，2019年大蒜种植面积明显缩减。主产区山东省金乡县联合中国农业科学院农业资源与农业区划研究所遥感监测团队在今年5月17日发布的监测结果显示，2019年全国大蒜主产区11个省份102个县（市、区）种植面积为598.69万亩，其中金乡县52.39万亩，同比减少18.8%。综合农业农村部蔬菜信息分析预警团队日常监测调度情况，张晶估计2019年全国大蒜减种幅度在15%左右。

大蒜减种了15%，是否意味着后市价格还将继续大涨呢？

专家说：不会。

孔繁涛：从近期调研情况看，主产区大蒜单产水平可能较往年有所提高。虽然个别产区可能出现各类不利情况，但去冬今春整体天气情况有利于大蒜生长。此外，2018年库存蒜余量较高，高位库存使市场承压，后期蒜价上涨空间有限。

张晶：今年大蒜种植面积减少，但平均单产可能处于较高水平，总产量不会低于常年平均值。预计后市蒜价可能会继续小幅上涨，但上行空间有限。

一个不好的苗头是，在一些产区，储存大蒜的热潮已开始出现。少数从没经营过大蒜的商户也开始大量存蒜。

北京新发地农副产品批发市场统计部经理刘通：目前蒜价已经一步到位，后期继续上涨的空间很有限。已经入库的鲜蒜面临较大的销售压力，有经验的商户现在都不敢出手收储。蒜农、蒜商千万不要惜售。趁着现在行情不错，应抓紧变现。（经济日报-中国经济网记者 黄俊毅）

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