原标题：三部门：对首台（套）重大技术装备 给予保险补偿

财政部网站28日消息，财政部、工信部、银保监会日前联合印发《关于进一步深入推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》（以下简称“通知”），明确进一步完善首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作，助力制造业高质量发展。

依据通知，首台（套）重大技术装备是指经过创新，其品种、规格或技术参数等有重大突破，具有知识产权但尚未取得市场业绩的首台（套）或首批次装备、系统和核心部件等。

通知称，首台（套）重大技术装备保险补偿机制充分发挥市场机制决定性作用，由中央财政对符合条件的投保企业给予适当额度保险补偿，利用财政资金杠杆作用，强化保险的风险保障功能，降低用户风险，并引导培育首台（套）重大技术装备保险市场，加快首台（套）重大技术装备研发应用。

通知明确，中央财政对符合条件的投保企业按照实际投保费率不超过3%及实际投保年度保费的80%给予保险补偿。保险期间应连续不间断，保险补偿期间按保险期限据实核算，不超过3年。

通知还称，鼓励有条件的地方结合当地产业基础、行业特征，因地制宜制定地方首台（套）重大技术装备保险补偿政策，并做好与国家政策的衔接。

(责编：赵爽、付长超)