原标题：深化金融服务 破解地方小微企业融资难题

地方层面金融支持民营和小微企业政策持续加码。5月28日，人民银行营业管理部联合多部门召开“全面深化北京民营和小微企业金融服务推进会”，并发布《全面深化北京民营和小微企业金融服务行动方案（2019-2020年）》（简称《行动方案》）。《行动方案》提出六个方面共21条具体措施，旨在全面破解小微和民企融资难题。除了北京之外，多个地方政府都加大了出台金融支持小微和民企政策的力度，云南、江西和山东等地日前都出台了相关的政策文件。

《行动方案》提出了北京地区金融服务小微和民营企业的短期目标与长效机制。其中，短期目标是力争实现2019-2020年北京市普惠小微企业贷款年均增长30%；2019年小微企业综合融资成本较2018年下降0.9个百分点；2020年小微企业综合融资成本稳中有降；2019-2020年累计办理民营和小微企业票据再贴现不少于500亿元。

在具体举措上，人民银行营业管理部则将在多个方面发力施策。其中包括在总量上加力，继续加大货币政策引导力度。在宏观审慎评估（MPA）中强化信贷结构指标，提高对民营和小微企业贷款投放的引导力度。向总行积极争取政策支持，将民营和小微企业专项再贴现额度从70亿元提升至100亿元，进一步发挥人民银行中关村中心支行再贴现窗口作用。与此同时，在工具上创新，推出专项再贴现“京创通”，精准服务中关村科创型民营和小微企业。通过“白名单”专向扶持科创型民营、小微企业，并且利率优惠，对贴现票据利率实施约束。

《行动方案》还提出推动金融机构和供应链核心企业接入应收账款融资服务平台，力争2020年底实现应收账款融资规模较2018年底翻一番。利用创业担保贷款政策助力小微企业“首贷”融资，力争2020年底实现创业担保贷款规模较2018年底翻一番。

中国人民银行副行长陈雨露28日在推进会上表示，要继续实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，保持流动合理充裕，同时创新运用结构性货币政策工具，引导金融机构持续加大支持力度，进一步完善普惠金融体系，引导金融机构优化内部资源配置和政策安排，继续加大尽职免责的落实力度，发挥多层次资本市场的作用，用好民企债券融资支持工具，支持金融机构发行小微企业金融债券，把募集到的资金全部用于小微企业融资。优化金融生态环境，推动完善贷款风险补偿和分担机制，落实好守信联合激励和失信联合惩戒机制。他还表示，将按照市场化法治化原则，鼓励民营企业股权融资政策措施择机推出。（张莫）

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