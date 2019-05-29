保护数据安全重在落实企业责任

据报道，国家互联网信息办公室会同相关部门研究起草了《数据安全管理办法（征求意见稿）》，28日向社会公开征求意见。《办法》显示，网络运营者通过网站、应用程序等产品收集使用个人信息，应当分别制定并公开收集使用规则。收集使用规则可以包含在网站、应用程序等产品的隐私政策中，也可以其他形式提供给用户。如果收集使用规则包含在隐私政策中，应相对集中，明显提示，以方便阅读。只有当用户知悉收集使用规则并明确同意后，网络运营者方可收集个人信息。
对此，不少网民表示，保护数据安全亟待建章立制，《办法》将为保护数据安全提供制度保障，可谓意义重大。网民建议，保护数据安全需要有关部门、企业和个人共同努力，尤其是要落实并细化平台企业的责任，在制度、技术等各个层面做好防护工作。
有网民指出，随着大数据和人工智能的普及，技术变革大大提升了人们的生活品质，不过，不论是作为消费者还是生产者，都面临新技术条件下的数据安全和隐私泄露的风险。
网民“富平”表示，网络为个人提供了无限的便利，人们的衣、食、住、行、工作都已离不开网络，进入到了网络化、数字化生存时代。云计算、物联网、大数据等技术支撑着人们的便捷生活。所有这一切造成的一个后果是，个人越来越难以掌控自己，无力掌控数据。真正能够控制和使用数据的是企业、网络运营者。保护个人信息需要企业自觉贯彻实施相关法律，将法律转化为企业的制度和行动。
网民“IT小行家”称，作为个人需要对自己的信息多加防范，采取措施降低信息泄露的风险；对于拥有众多用户信息的平台和企业，更是需要重视用户信息的保护，并有义务保障用户的信息安全。
网民“日强”称，大数据时代应对数据安全问题，防止信息泄露，除了完善相关法制法规，更需加强对数据中心的安全防范管理，结合大数据技术来保障数据安全。近年来，各级政府部门和众多企业都在大力推进信息化建设，数据中心成为信息化建设的重要基础设施。鉴于数据中心对安全的要求高，因此数据中心的安全防范管理至关重要，是一项复杂的系统工程，需要从物理环境和人为因素等各方面加强安全管理。（赵东东）
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