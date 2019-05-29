原标题：海陆空立体联动 共促物流降成本

5月28日，《经济参考报》记者从交通运输部例行发布会上获悉，深化收费公路制度改革、取消高速公路省界收费站攻坚行动已全面展开，截至5月27日17时，30个省份已启动制定取消高速公路省界收费站实施方案，其中贵州、新疆等11个省份已制定ETC推广方案。

据了解，作为降成本的重要一环，今年物流降成本迎来空前力度攻坚，后续包括港口、铁路、民航等领域将有一揽子降成本措施渐次落地，包括实施物流降本增效综合改革、多式联运等多个试点，预计全年减负规模将达到数千亿。

十八大以来，一系列物流降本增效措施持续推出，尤其是过去三年力度不断加大，仅交通部可量化措施降低物流成本分别为558亿元、882亿元和981亿元。但物流总费用与GDP比率仍高于全球平均水平，成本增速也较快，2018年全年社会物流总费用为13.3万亿元，同比增长9.8%，增速较上年提高0.7个百分点。

“我国第三产业占比较低，导致物流需求规模偏大，是我国物流总费用与GDP比率偏高的根本原因。”交通运输部交通科学研究院现代物流研究中心副主任李彦林认为，其他原因还包括我国产业与资源呈逆向分布、生产力水平较低生产方式粗放、交通运输结构不合理、多式联运发展滞后、运输装备差距明显、信息化发展滞后等。

“2019年物流成本高、效率低问题依然严峻。”中国物流与采购联合会会长、中国物流学会会长何黎明在接受《经济参考报》记者采访时指出，企业成本上涨压力依然较大，物流用地难、用地贵问题依然突出。由于各种运输方式衔接不畅，中间环节多、损耗大，降低运输成本难度加大。

当前，物流降成本全面进入攻坚期。国家发改委、工信部、财政部、人民银行联合印发的《关于做好2019年降成本重点工作的通知》明确，推进物流降本增效，取消或降低一批公路、铁路、民航、港口收费。同时，着力提高物流效率，深入推进多式联运示范工程，全面推广无车承运人发展。5月5日召开的国务院常务会议，将政府工作报告提出的两年内基本取消全国高速公路省界收费站的任务提前至力争今年底实现。

据交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，目前河北等14个省份的取消高速公路省界收费站实施方案已报省级人民政府审议，天津等10个省份的实施方案正在征求意见，北京等6个省份正在起草实施方案。

根据国务院设定的任务进度表，后续还将有一揽子配套政策和优惠措施出炉。6月起将在高速公路服务区和具备条件的高速公路收费站出入口广场，为通行高速公路车辆开展ETC安装服务。6月底前，交通运输部、发展改革委、财政部要负责完成清理规范地方性通行费减免政策，出台优化重大节假日小型客车免费通行、鲜活农产品运输“绿色通道”等通行费减免政策的具体实施意见。7月1日起在全国范围内将会严格按照标准落实至少5%的ETC过路费优惠。

此外，民航局印发《关于统筹推进民航降成本工作的实施意见》，提出经过一至两年努力，实现民航企业成本负担明显下降，进一步优化营商环境，包括将民航发展基金征收标准在现行的基础上下调50%，降低和规范民用机场收费标准，降低航空煤油销售价格，降低制度性交易成本等。交通运输部等七部门还联合发布了《智能航运发展指导意见》，将通过大数据、人工智能、通信技术等，降低整体航运物流成本。

“与此前相比，2019年物流降本增效有两大变化，一是运输结构调整会进一步加快，去年是准备期，今年会下更大力气，难度也会进一步加大；二是营商环境的改善，制度性降成本力度加大，推出了很多措施。”李彦林称。

何黎明认为，下一步要促进物流降本增效向提质增效转变，还要引导工商企业优化物流成本管理，从降低物流企业成本向降低企业物流成本乃至整个供应链物流成本转变。大力推广应用现代供应链等新模式和智慧物流等新技术，降低全链路物流成本。“建议制定智慧物流专项规划，推动智慧物流模式创新。鼓励骨干物流信息平台建设，实施中小物流企业数字化、智能化改造工程。”

据了解，今年全国将确定第一批国家物流枢纽，共15个城市，近日各省份已组织评审上报名单。同时，今年交通运输部还将组织实施物流降本增效综合改革试点，并且开展新一批多式联运示范工程和城市绿色货运配送试点工程，全面推广发展无车承运人。

李彦林测算，每年我国的多式联运占货运量比例每提高1个百分点，可以节省1000亿元。吴春耕介绍说，截至目前，229家无车承运人试点企业共整合社会零散运力275万辆，较传统货运降低交易成本6%至8%。2019年通过综合施策，预计降低物流成本1209亿元。

企业也在积极行动。菜鸟5月28日宣布，启动智能物流骨干网数字化加速计划，帮助快递物流行业降本增收，目标是未来三年与中国主要快递公司一起，为全行业创造500亿元新价值。

中国物流与采购联合会副会长贺登才表示，降低企业物流成本，提高社会物流效率工作，是加快推动供给侧结构性改革的新动力。推进物流业降本增效，有利于降低实体经济成本，扩大有效投资，促进城乡居民消费。（王璐 班娟娟）

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