央行：择机推出民营企业股权融资政策措施

原标题：人民银行党委委员、副行长陈雨露：择机推出民营企业股权融资政策措施

“央行在信贷、债券和股权三个方面已经三箭并发。”人民银行党委委员、副行长陈雨露5月28日下午在人民银行营业管理部联合北京银保监局、北京证监局、市地方金融监管局、西城区人民政府共同组织召开的“全面深化北京民营和小微企业金融服务推进会”上表示。

对于何为“三箭齐发”，陈雨露副行长进一步进行了解释：

第一只箭，是指加大信贷支持的力度，通过定向降准的覆盖面、扩大普惠金融、增加再贷款和再贴现额度，创设定向中期借贷便利，为金融机构扩大小微和民营企业的信贷投向提供中长期的稳定的资金来源。

第二只箭，是指债券融资支持工具，精准对符合国家产业发展方向，主业相对集中于实体经济、技术先进、产品有市场，暂时遇到困难的那些民营企业发债提供增信支持。

第三只箭，是指按照市场化法治化的原则，鼓励民营企业股权融资政策措施，择机推出。同时强化政策效果的评估监测，按季对银行业金融机构开展小微企业信贷政策导向的效果评估，督促商业银行完成内部绩效考核和尽职免责机制，合理运用金融科技的手段提升客户获取和风控的能力，更好地实现愿贷、能贷、会贷，增强小微和民营企业金融服务的商业可持续性。

陈雨露副行长表示，近期小微和民营企业融资服务已经呈现出量增、面扩、价降的积极变化，在北京市表现得也是非常突出。“‘融资高山’民营和小微企业已经喊了很多年，我个人觉得正在进入破题的新时期。”陈雨露副行长表示。

据陈雨露副行长介绍，截止到今年一季度末，普惠小微贷款余额同比增长19.1%，增速比上年末高了3.9个百分点；民营企业贷款余额同比增长6.7%，增速比上年同期高1个百分点；3月份小微企业新发放贷款的利率平均为5.93%，比上年同期低0.19个百分点；4月末民企融资债券融资工具累计支持56家重要的民营企业发行了87只债务融资工具，一共399亿元；前四个月民营企业累计发行债券2053亿元，明显好于去年同期水平。

陈雨露副行长强调，改善民营和小微企业的金融服务还需要更多的部门和地方政府一起参与进来，并且必须久久为功，“要继续实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕，同时创新运用结构性货币政策工具，引导金融机构持续加大支持力度，进一步完善普惠金融体系，引导金融机构优化内部资源配置和政策安排，继续加大尽职免责的落实力度，发挥多层次资本市场的作用，用好民企债券融资支持工具，支持金融机构发行小微企业金融债券，把募集到的资金全部用于小微企业融资。优化金融生态环境，推动完善贷款风险补偿和分担机制，落实好守信联合激励和失信联合惩戒机制。”（张 歆）

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