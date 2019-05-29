备案制存盲区 预付卡消费“槽点”多

原标题：预付卡消费“槽点”多

“游泳健身了解一下？”相信很多人都听到过类似的“搭讪”，商家用各种优惠吸引你办卡消费，可一旦你掏了钱，接下来就可能会落入一环接一环的套路……

记者调查了解到，作为新兴商业模式，预付卡消费因其便捷实惠被不少商家青睐。但预付卡备案制度存盲区、处罚力度较轻、征信体系不完善等深层次原因，导致这一领域乱象频发，屡禁不止。

记者通过梳理各地典型案例发现，预付卡消费纠纷主要集中在服务业，特别是在美容美发、健身、摄影、汽车美容、餐饮等领域，这其中，一些规模较小的企业成为跑路、纠纷的重灾区。

“预付卡里的钱，是消费者为履行多次性合同，预先存放于对方账户的钱款。应该是消费一次，经营者从卡中扣一次钱。”中国法学会消费者权益保护法学研究会会长河山说。

“但现实生活中，预付费交易正逐渐背离初衷，成为不法经营者侵害消费者合法权益的手段，产生大量的法律纠纷。”北京市律师协会监事、营建律师事务所律师王集金说。

此外，记者调查发现，伴随移动互联网的发展，线上预付费消费也逐渐成为新的投诉“槽点”。近期，多位消费者向记者反映，自己在门客生活上预订了几个月的鲜花，可没收到几次就发现小程序下线了。

中国人民大学法学院教授刘俊海表示，企业失信成本低，消费者维权成本高，导致预付费套利行为明显增多。

针对各地频出的预付卡乱象，早在2012年9月，商务部就发布了《单用途商业预付卡管理办法（试行）》，要求发卡企业在开展单用途卡业务之日起30日内前往各级商务主管部门备案，并对相关企业实行资金存管制度，按预收资金的一定比例向商业银行存入存管资金，一旦违规，便可对企业形成约束。

“但实际情况是，对存管资金的后续使用缺乏监管。此外，办法仅涉及‘零售业、住宿和餐饮业、居民服务业’3个行业，而对健身、美容美发、教育、文娱、网约车等侵权高发领域以及个体工商户都没有覆盖。”王集金说，此外，对发卡企业或售卡企业违法行为处以3万元以下罚款，力度较轻，难以起到震慑作用。

中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌建议，对发卡商户及其主要管理人员设定资质门槛，如要求经营者无重大违法违规行为、无欺诈消费者行为的不良记录等。王集金建议：“尽快建立黑名单制度，对失信企业与个人进行登记和公示，在工商执照办理等方面提高门槛。”文/新华社记者 杨 洋

（据新华社北京5月28日电）

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