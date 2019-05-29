巴拿马驻华大使施可方：期待中国企业来投资兴业

原标题：期待中国企业来投资兴业

日前，就中国和巴拿马经贸合作相关问题，巴拿马驻华大使施可方接受经济日报记者采访时表示，巴拿马将于12月份举办第十三届中国—拉美企业家高峰会，这对巴中经贸关系发展和拉中整体合作意义重大。巴拿马地理位置优越，在全球贸易路线中占据重要位置，本届高峰会将有力促进拉中企业携手开拓全球市场。

施可方表示，巴中建交两年以来，双边关系不断向前发展。特别是两国元首实现历史性互访之后，更加有力地推动了双方在经贸、投资等各领域的关系发展。施可方表示，巴中经贸合作基础坚实、互利共赢。中国是巴拿马运河的第二大货物来源国和第二大货物目的国。同时，中国也是巴拿马科隆自贸区最大供货国，不少中国企业将巴拿马视为本地区的物流中心和中转中心，纷纷在巴设立地区总部。

施可方说，当前有越来越多的中国企业到巴拿马投资兴业，积极参与当地招投标工作，很多中国私企也参与到了巴港口建设、集装箱运输、电力、天然气等众多合作项目当中。“由中建集团承建的中南美地区最大、最先进的国际会展中心之一——巴拿马国家会展中心不久前刚投入使用。去年，中国交建和中国港湾联营体以14.2亿美元的价格中标巴拿马运河第四桥项目。这些都是巴中两国经贸合作日益密切的有力证明。”

施可方表示，巴中两国在经济上具有很强的互补性，巴拿马是中国在中美洲重要的经贸合作伙伴。近年来，双边贸易保持较快增长势头，中国产品符合巴拿马人民的日常需求，技术设备适应巴拿马的建设需要。中国多元化的消费需求和优势产能，则为巴拿马产品提供了广阔的市场，为巴拿马等中美洲国家工业化进程提供了多样选择。因为中国企业的到来，还有效地促进了当地就业，期待越来越多的中国企业通过到巴拿马投资兴业，帮助巴拿马经济获得进一步发展。

施可方表示，巴中双方在基础设施建设领域合作潜力巨大。凭借巴拿马在地理位置上的优越性，加上巴国内有针对性地为外资企业出台优惠政策和提供相应的法律保障，这些举措将为中国企业进入巴拿马提供更多便利。中国企业在当地生产扩大后，不仅能促进巴中两国经贸发展，其成果还可以辐射整个拉美地区。（朱 琳）

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