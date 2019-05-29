原标题：消费者看电影要为3D眼镜买单？ 中消协发声：涉嫌违法

5月27日下午，中国消费者协会官方微博就“看3D电影要自费购买3D眼镜”问题发声，认为该行为是影院将自身应当承担的服务义务拆分开来，转嫁给消费者，加重消费者负担，违背公平诚信，属于典型的“不平等格式条款”，涉嫌违反《消费者权益保护法》。

5月28日，《证券日报》记者走访了一家已上市电影院的分店，其门口摆放着一台约两米高，外形方正的机器，上面印着共享眼镜字样，租赁需要支付押金，租金为2元/副/4小时。一群人正围在机器前扫描二维码。工作人员表示，要想看3D电影，必须通过这个机器租赁眼镜。

事实上，不管是共享或是直接购买3D眼镜，都有强制消费之嫌。“我们已经关注到这个消息，也支持中消协，谁在里面受益就应该由谁来承担这个成本，国外都是由发行方来承担。”一位不愿具名的3D眼镜生产厂商高层对《证券日报》记者表示。

对3D眼镜收费或影响客流

中消协专家委员会委员邱宝昌律师指出，3D眼镜是观看3D影片不可或缺的物件，提供3D眼镜是观影服务不可分割的组成部分。消费者按照3D电影的票价购买了观影服务，影院经营者就应当依约向消费者提供满足观影要求的全部服务，包括向消费者提供3D眼镜等观影设备。影院将自身应当承担的服务义务拆分开来，转嫁给消费者，加重了消费者负担，违背公平诚信，属于典型的“不平等格式条款”，涉嫌违反《消费者权益保护法》第二十六条规定。

早从2015年开始，就有影院开始试水不再免费提供3D眼镜，其中橙天嘉禾影城成为国内取消提供免费3D眼镜的首例。此后，中影、星美、金逸等院线相继“跟风”，陆续在南方部分城市推出3D眼镜收费服务。不过记者28日从第三方平台上看到，橙天嘉禾、中影、星美都已显示“免费提供3D眼镜”。

国家电影局最新发布的数据显示，去年国内电影票房产出约610亿元，比2017年增长9.1%，增速明显放缓。2019年，小幅增长直接变成了下滑。具体表现在，票房方面，2018年前4月，国内电影票房共241.3亿元，而今年前4月国内电影票房共233.2亿元，同比减少约3.3%。观影人次下滑也很大，去年前4月国内电影观影人次共6.75亿，而今年前4月国内电影观影人次共5.93亿，比去年同期减少了约8000万人次。

在这样的市场环境下，影院的任何一项不当行为都可能将消费者拱手送人。

北京一位连锁影院的经理就对《证券日报》记者表示：“我们一直都是免费提供3D眼镜，如果收费，可能会对客流产生影响。”

国内仍是“灰色地带”

记者走访的上述影院里摆放的是由众享随行(深圳)科技有限公司提供的名叫“镜享”的智能租赁设备。官网介绍称其可以2秒取镜，1秒归还，超大容量，即换即走，性能稳定，钱款无忧。

创始人乔椿曾对媒体表示，影院无人化和少人化是行业发展、产业升级的趋势，其可以帮助影院实现无人化、少人化的产业升级，为用户提供更多附加值服务的产品。普通影院的回本周期在6个月左右，而对于人流量在平均线以上的场景，回本周期会远远小于这个时间。

上述3D眼镜生产厂商高层对记者表示：“我们也有这种智能租赁设备，会给影院免费提供，影院只需要提供场地就行，租赁获得的收入再和影院分。”

国家电影局早在2018年发布的数据显示，2018年上半年全国电影银幕总数55623块，同比增长20.6%，较2017年底新增4847块，其中3D银幕49190块，占比高达88%。

在3D银幕大幅增长的情况下，3D电影也成了各大院线的“主菜”。从影院和3D眼镜生产企业的视角来看，3D眼镜租赁、销售及共享的全功能模式，可以实现自动“租售还”一体化，既方便消费者付费，又节省影院现金收支的人工，同时提升3D眼镜生产企业的现金流效率。

但伴随着消费者协会的此次发声，上述格局将被打破。

“从消费者角度来看，让他们买单的做法确实不好，而影院只是一个销售渠道，在整个产业链里面，还有很多其他角色，我认为谁真正受益，谁就应该来承担这个成本。国外都是由发行方来承担这个成本，他们会把价格包在电影票价中。”上述3D眼镜生产厂商高层对记者表示，“国内则没人说得清楚，大家都是模模糊糊，影院各有各的模式。最后由谁买单，我们也在讨论，但现在还没有清晰的结论。”（许 洁）

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