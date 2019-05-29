原标题：短视频市场规模年增七倍 三俗、侵权等乱象待规范

数据来源：《2019中国网络视听发展研究报告》

正在成都举办的第七届中国网络视听大会上，中国网络视听节目服务协会发布了《2019中国网络视听发展研究报告》。大会期间，短视频成为行业关注的热点。报告显示，短视频的发展速度惊人，2018年我国网络视频(含短视频)用户达7.25亿，网络视频(含短视频)是中国第二大互联网应用，仅次于即时通讯，市场规模达1871.3亿元，其中短视频市场规模467.1亿元，同比增长744.7%。但同时，在自身内容品质、版权保护等方面，短视频也面临着种种复杂的问题。

移动互联网时代的一种新表达

《报告》显示，2018年，我国短视频用户规模达6.48亿，其中抖音、快手稳居行业第一梯队，在短视频用户中渗透率高达54.25%。《报告》还显示，短视频对新增网民的拉动作用最为明显，新增网民对网络视听应用的使用率中，短视频使用率高达53.2%，高于综合视频、网络直播、网络音乐。

厦门大学新闻传播学院副教授苏俊斌认为，短视频的迅速兴起和发展，首先在于它的传播方式极大地适应了当代人碎片化生活方式。同时，短视频制作的低门槛也让更多人参与其中，许多短视频的观看者同时也是短视频的制作者，这极大地释放了生产力。此外，强社交属性也为短视频带来了更多的热度，视频的制作者、观看者之间，都可以实时沟通，从而增加了话题性和用户黏性。

《报告》还显示，短视频忠实用户主要为90后、00后及学生群体，在校学生是主力军。短视频用户主要集中在二三四线城市，忠实用户在五线城市占比较高。与此同时，高收入、高学历群体对短视频的使用率增长迅速，短视频应用在中老年群体中加速渗透。短视频在推动知识普惠方面也发挥着越来越重要的作用，成为政务和媒体信息传播的新平台。

“短视频代表的是移动互联网时代一种新表达，目前已经成为我国移动互联网流量增长最快的产品，所以，短视频通过信息、广告、粉丝打赏、付费、电商运营等方式实现多维度变现，已经形成独立的生态体系。”爱奇艺法律部法务总监胡荟集说，高流量、高承载量、传播效应大、内容表达丰富等，恰恰使短视频行业的重量不容忽视，对社会的影响力同样不可小觑。

随之出现的各种乱象亟待规范

随着短视频的迅速兴起和发展，各种乱象也随之出现，比如一些用户为了吸引关注度，在平台上发布大量“三俗”视频。

不久前的一项调查显示，20%的青少年表示“几乎总是”在看短视频，“每天看几次”的比例也接近10%。“在即时性很强的短视频平台上，内容传播具有瞬间的爆发力。”中国社科院社会学研究所青少年与社会问题研究室副主任田丰认为，这对于未成年人而言影响更大。

2018年4月，全国“扫黄打非”办公室召集18家互联网公司相关负责人，明确监管要求。2019年1月，中国网络视听节目服务协会发布《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》。梨视频副总裁游晓丽认为，文件的发布对保护青少年健康成长、营造清朗网络空间具有一定积极意义。今年年初，国家网信办指导并组织抖音、快手、火山小视频等短视频平台试点上线青少年防沉迷系统，并将于6月在全国主要网络短视频平台全面推广。

据介绍，目前围绕短视频制作方式主要有5种侵权形式：秒盗；长拆短；画中画；二次创作，即未经许可对影视经典等进行二次创作；微加工转发，删除片头片尾，将LOGO打码等。而短视频平台出现的侵权现象，则有平台上传侵权短视频、委托第三方机构合作完成并上传、注册自媒体账号滥用短视频等。

北京字节跳动科技有限公司总编辑张辅评介绍，目前使用的版权保护技术手段除了传统的指纹技术、水印模型之外，还有种“灵识系统”，可将文件与其他上传到平台的视频进行对比。哔哩哔哩公司法务高级经理陈陆敏也提出建议，建立惩罚机制，通过区块链技术、互联网法院等来促进版权保护案的公正性、合法性，让有侵权“前科”的账号可一而不可再。

本版制图：张丹峰

(责编：赵爽、付长超)