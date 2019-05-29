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北京市积分落户服务中心：假租房5年不得申请积分落户

2019年05月29日08:43  来源：北京日报
 
原标题：假租房5年不得申请积分落户

　　北京市积分落户服务中心近日发布提示，虚构本市住房租赁合同并从中牟利的，一经查实，取消相关申请人当年及以后5年内的积分落户申请资格。

　　据介绍，近期有市民反映，部分房地产中介机构以积分落户为名，虚构本市住房租赁合同并从中牟利。市积分落户服务中心提醒用人单位和申请人注意，根据《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》规定：“租赁当事人对其提供信息的真实性、合法性、有效性负责。网络交易平台应当对住房租赁登记备案申请信息的真实性、合法性、有效性进行核查。”虚构租赁合同进行租赁备案属于违法违规行为，一经查实，有关部门将注销备案；网络交易服务平台或房地产中介机构协助申请人弄虚作假的，终止其与住房租赁监管平台的系统链接；涉嫌犯罪的，移交公安部门依法追究刑事责任。

　　本市积分落户工作强调诚信原则，申请人应如实填报相关信息。相关部门将加强对住房租赁备案违法违规行为的稽查，请广大市民予以监督，发现有中介机构、用人单位和申请人存在弄虚作假行为的，可向市住建委举报(电话：65883209)。市住建委将会同有关部门根据举报情况进行查证，并严格为举报人保密。经查证属实的，将对当事人和中介机构依法依规严肃处理，并依据积分落户政策有关规定，取消相关申请人当年及以后5年内的积分落户申请资格；已经落户的，予以注销。（王天淇）

(责编：朱江、付长超)
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