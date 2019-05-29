北京市积分落户服务中心：假租房5年不得申请积分落户

北京市积分落户服务中心近日发布提示，虚构本市住房租赁合同并从中牟利的，一经查实，取消相关申请人当年及以后5年内的积分落户申请资格。
据介绍，近期有市民反映，部分房地产中介机构以积分落户为名，虚构本市住房租赁合同并从中牟利。市积分落户服务中心提醒用人单位和申请人注意，根据《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》规定：“租赁当事人对其提供信息的真实性、合法性、有效性负责。网络交易平台应当对住房租赁登记备案申请信息的真实性、合法性、有效性进行核查。”虚构租赁合同进行租赁备案属于违法违规行为，一经查实，有关部门将注销备案；网络交易服务平台或房地产中介机构协助申请人弄虚作假的，终止其与住房租赁监管平台的系统链接；涉嫌犯罪的，移交公安部门依法追究刑事责任。
本市积分落户工作强调诚信原则，申请人应如实填报相关信息。相关部门将加强对住房租赁备案违法违规行为的稽查，请广大市民予以监督，发现有中介机构、用人单位和申请人存在弄虚作假行为的，可向市住建委举报(电话：65883209)。市住建委将会同有关部门根据举报情况进行查证，并严格为举报人保密。经查证属实的，将对当事人和中介机构依法依规严肃处理，并依据积分落户政策有关规定，取消相关申请人当年及以后5年内的积分落户申请资格；已经落户的，予以注销。（王天淇）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】