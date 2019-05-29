原标题：以药养“医”、操纵招标 医院班子成员广辟财源

医不自“治” 苦果自食

——广州中医药大学第三附属医院系列腐败案剖析

岭南的3月，春意已浓，红彤彤的木棉花挂上枝头。然而，对于广州中医药大学第三附属医院原院长谢华民来说，却寒冷如冬。3月18日，检察机关宣布依法逮捕谢华民。从其被留置到被移送检察机关审查起诉，刚好3个月。

去年以来，在广东省纪委监委的指导下，省纪委监委驻省教育厅纪检监察组联合广州市越秀区纪委监委，严肃查处了广州中医药大学第三附属医院系列腐败案。该院原院长谢华民被开除党籍、开除公职，基建科副科长罗瑞川被开除公职，二人均被移送检察机关审查起诉；原院长陈某某，党委书记、副院长韩某某，原党委副书记、纪委书记江某某，党委副书记、副院长涂某某等10人被立案审查调查。三附院作为三级甲等中医专科医院，本应是“治病救人”的净土，却发生了班子成员带头贪腐，医院关键部门、关键岗位人员利用手中权力大肆敛财的系列腐败案件，令人扼腕痛惜，教训十分深刻。

沆瀣一气，同流合污

三附院是在广州中医药大学江南西骨伤科医院的基础上发展起来的，最初只有几十名医生，病床数也少。2001年，该院和芳村区中医院合并，并选址龙溪大道启动新院区建设。由于资金短缺，新院区建设启动不久就暂停了。直至2011年，在各方的大力支持下，三附院贷款1.7亿多元，才重新启动了新院区建设。2014年以后，三附院又通过向银行贷款的方式，大量采购医疗配套设备。

“一时之间，医院呈现出崭新的面貌，焕发出活力和生机。我们干部职工都认为三附院迎来了前所未有的发展机会。”该院一名职工表示。

然而，有一些人却动起了歪心思，嗅到了“发财”的机会。“2003年7月，因三附院龙溪院区筹建工作需要，引进了有多年工程管理、监理经验的罗瑞川。2004年还只是筹建办工程师的他便开始收受基建工程老板张某彬的钱物，从2000元到10万元，从人民币到加币，统统笑纳。”广东省纪委监委驻省教育厅纪检监察组有关负责人介绍。

2012年12月，谢华民就任三附院院长，当年年底便尝到了权钱交易的“甜头”——收到张某彬的约请和8万元“见面礼”。从此一发不可收拾，在基建工程、设备采购、药材采购、人事招聘、干部选拔等领域大肆敛财，先后收受贿赂400多万元。

三附院党委书记韩某某与张某彬来往也颇多，不仅将自家房屋装修工程委托给张某彬，还让张某彬多次为其私人宴请买单。纪委书记江某某本应把好执纪监督关，却执纪违纪，多次接受张某彬、石材供应商洪某等人的宴请，并收受洪某钱物。副院长涂某某将张某彬当做自己的私人“账房”，多次拿餐费发票到张某彬处报销，连回老家时都不忘让其帮忙准备贵重礼品，以备走亲访友之需……

“此时的广州中医药大学第三附属医院官商勾结、沆瀣一气，班子成员‘各据一方’，深陷‘圈子文化’，利益勾连的关系链越拉越长。”办案人员介绍。

手段多样，“广辟财源”

欲望的闸门一旦打开，便如洪水猛兽。谢华民、罗瑞川等人为了兑现手中的权力，可谓是花样繁多——

以药养“医”，肆意妄为。“长期以来，三附院一直存在收受药材供应商回扣的问题。”据有关办案人员介绍，2009年至2012年原院长陈某某指使医院药剂科负责人吴某某、黄某某收受多家医药销售企业药品回扣234万余元，并安排财务人员符某专设医院小金库，以处理非正常财务支出，逃避监管，谋取利益。谢华民任院长后，发现医院收受的巨额回扣款是一个管理盲区，便打起了歪心思，要求黄某某每次都要将收受的回扣款先交给自己，再由自己交给符某。一倒手，谢华民将近160万元回扣款装入私人腰包。

恃权贪利，操纵招标。“只要是对自己有好处的，有求必应；只要是能满足个人欲望的，一定帮忙，我将党和人民赋予的权力作为满足私欲的筹码。”谢华民在忏悔书中写道。他在任三附院院长后，长期干预插手医院基建工程、医疗设备、药品耗材等各领域的招标采购工作，不仅默许大量围标、串标行为，甚至还要求下属违规拆分项目、伪造招投标材料。在这一过程中，谢华民获得了巨额利益。

雁过拔毛，入股谋利。罗瑞川作为医院内工程建设领域的“专家”，长期负责龙溪院区基建、总务工作，财迷心窍的他总能在自己经办的工作中找到“商机”。2005年，三附院门诊住院综合楼监理工程招标，罗瑞川向老同事林某提供有利于中标的关键信息，帮助林某所在公司顺利中标，中标金额约120万元，院方实际支付监理费约430万元，罗瑞川得到近30万元“好处费”。2004年至2012年间，罗瑞川多次帮助曾某的设计公司中标三附院设计项目，罗瑞川得到3万元现金及手机一部。2014年，医院食堂实行社会化经营，罗瑞川设法让医院出钱购置了食堂的全部设备，让张某彬负责承包，安排其弟罗某某投入近30万元参与食堂经营管理，轻松持有50%股份。2014年至2018年间，罗某某从食堂经营中获利约150万元。

甘被“围猎”，贪图享乐

没有人是天生的腐败分子。谢华民、罗瑞川等人也曾经有过理想和奋斗的青春，有过坚守原则的时候，但却从收受一条烟、一瓶酒、一张购物卡、一包土特产开始，在阿谀奉承和不法商人的“围猎”中逐渐迷失了自己。

谢华民在自述材料里讲，“随着工作的不断调整，岗位的不断变化，与外界接触越来越多，各色事物迎面扑来，各色人等接踵而至，各种宴请杯盏交错，各种活动频繁转场，各种清浊潮流汹涌翻滚。渐渐地，觉得这才是真正的生活和工作……更喜欢广交朋友、外出应酬了，更喜欢听恭维的话、接受溜须拍马了。”

谢华民上任院长后，下属阿谀奉承，不法商人老板趋炎附势，求职的、求关照的、求晋升的、想承接项目的、想销售医疗设备的……纷纷找上门来，无一例外地都给谢华民送了现金和高档礼品。

除了投其所好、送钱送物外，还有人主动提供“保姆式服务”来满足其虚荣心。广州某医疗器械有限公司法人代表朱某某曾是谢华民的学生，谢华民担任三附院院长后，朱某某主动包揽了谢华民家中的大小事务，谢华民女儿出国读书、置业，朱某某多次送去钱物，并美其名曰为其“缓解压力”；谢华民女儿回国，朱某某提前订好机票；谢华民女儿毕业典礼，朱某某主动陪同其夫妇二人出国参加，安排好所有行程。“甚至安排人每周定时向谢华民家配送新鲜蔬菜瓜果。”有关办案人员介绍，相应地，朱某某也包揽了同期三附院的多个医疗设备采购项目，“他们的师生关系成了掩人耳目的遮羞布。”

罗瑞川亦是如此。作为三附院基建、总务等重点领域的“把关人”，罗瑞川自然会得到工程老板的特殊照顾。张某彬就是经常“照顾”他的人之一。除了日常的宴请、送钱、送物之外，张某彬经常邀罗瑞川的家人一起搞家庭聚餐，还自告奋勇当起了孩子的人生导师，建议孩子出国读书，并持续关心孩子在外国的生活。这样的感情投资让罗瑞川感到既温馨又体贴，便通过泄露标底、幕后操纵、伪造招投标文件等方式，帮助张某彬顺利承接项目，工程总造价约2.4亿元，罗瑞川直接受贿近70万元。

在被移送检察机关审查起诉前，罗瑞川曾给儿子写了一封信，告诫其子：“无论身在何方都要遵纪守法，不收任何不义之财，哪怕送给你的人是你的朋友！这些话说得容易，真正在一生中能做到就很难啊！”

昔时意气风发，眼前颓然痛悔；昔时侃侃而谈，如今叹息自语……然而，悔之晚矣！(钟成材 蒋华 张弛)

执纪执法者说

每年成功治愈成千上万名患者的三甲医院，却医不好自己的“病”。从医术闻名到贪腐“扬名于外”，从上下齐心向前看到关键少数“向钱看”，从个别领域的亚健康到整个医院“病入膏肓”，是外因、内因共同作用所造成的。

走偏的思想导致“病灶”多发。谢华民在自己的忏悔书中说，“我在接触了张某彬等商人后，内心产生了落差，觉得自己为学校、医院的事业付出很多，生活上却与其他一些碌碌无为的同事差别不大”，虚荣、攀比成了他任性贪腐的理由。罗瑞川、江某某等人潜意识里认同所谓的“潜规则”，错误地认为“拿人钱财，替人办事”是一种社会常态。韩某某、涂某某等人则是因侥幸心理越了红线。

党委主体责任、纪委监督责任缺失。三附院党委落实管党治党主体责任虚化，班子成员政治意识不强，制度建设滞后，廉政风险防控流于形式。作为党委书记的韩某某履行全面从严治党主体责任不力，在医院各项重大决策过程中，放弃原则和底线。原纪委书记江某某执纪违纪，多次收受管理服务对象所送钱物。

政治生态恶化致使全面溃败。三附院主要领导前“腐”后继，其中一个重要原因是他们手中的权力过度集中，花钱“一支笔”、决策“一言堂”。且院领导的学生总能在关键岗位任职，“老乡”总能被破格录取，“能力不如关系”的怪象丛生，使三附院的“政治雾霾”愈加弥漫。

谢华民、罗瑞川等人的悲剧不仅属于他们个人和家庭，更对党和国家、社会造成伤害。每个党员干部都应当深刻总结反思，认真汲取教训。

坚定理想信念，切实做到知行合一。理想信念动摇是最危险的动摇，理想信念滑坡是最危险的滑坡。广大党员干部只有知行合一，真正“不忘初心，继续前行”，才能时刻保持清醒和警惕，系好第一颗纽扣、把好第一个关口、守住第一道防线。

坚持防微杜渐，切实做到心存敬畏。小事小节是一面镜子，小事小节中有党性、有原则、有人格。要牢记“堤溃蚁穴，气泄针芒”的古训，坚持从小事小节上加强修养，从一点一滴中完善自己，严以修身，正心明道，防微杜渐，时刻保持人民公仆本色。

压实“两个责任”，勤做政治“体检”。三附院的腐败问题持续时间长、涉案人数多、涉及领域广，不仅仅是自身“免疫力”差，更暴露出落实“两个责任”方面存在的问题。要切实加强党的全面领导，强化政治担当，勤做政治“体检”，不让责任“空转”。（钟成材 蒋华）

(责编：赵爽、付长超)