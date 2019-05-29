原标题：投资者教育课程乱象：免费给会员荐股，提现被拉黑

“投教”课程动辄几千甚至上万元，高级会员获“免费”荐股，但部分“讲师”无资质；上海证监局提醒，“投资者教育平台”类非法活动迷惑性更强

“几个月前接到一个电话，说他们提供投教(投资者教育)课，购买高级课程的还可以享受一对一的投资指导，可以保证收益率”，来自广东的刘女士说。

上海证监局近期披露，发现一些非持牌机构利用多数投资者证券投资知识较为欠缺的劣势，借助网络、直播平台、自媒体等多种渠道，以开展“投资者教育”为名引诱投资者参加相关培训课程接受“教育”。这种“投资者教育平台”类非法活动迷惑性更强，参与人数也较多，部分机构平台已明显越过红线，以投教为名行非法金融或类金融活动之实。

记者调查发现，一些平台通过随机拨打物色的“目标客户”，拉进经过包装的投资微信群里；再由“讲师”“专家”“主播”上阵，通过讲解股票、分析行情、传授技术，推销课程，再给上一或数只股票。以“投教”为名，实际上却是卖课程、非法荐股。

一家“投教平台”的课程分为五个档次，其中高级课程标价29900元。

披着投资者教育外衣，卖高价课、荐股

“我是在网上了解到投教课程的”，初入股市的吴先生表示，在百度上搜索了“炒股”相关问题后，一家“专业”从事投资者教育课程的网站吸引了他的目光。在观看了“股票投资入门”的免费课程后，吴先生花4000多元购买了所谓的“实盘策略”等会员课程。

“课程介绍说，会有人讲解在什么时间点怎么操作，我觉得对我很有用。”吴先生告诉记者，在加入会员后，会员期限内，有“老师”每天在QQ群中文字或视频直播，“按照他们的要求下载一个软件，把钱充值在里面，什么时候买哪只股票，买多少手，‘老师’都会详细告诉你，盈利之后可以提现到银行卡，但是要交大约15%-20%的佣金，佣金多少由充值多少决定”。

在“老师”指导下，最初他确实尝到了甜头，但好景不长，尽管依照“老师”的指导建仓，但股票一直在跌。

“任何投资都有风险，收益往往和风险成正比”，吴先生说，只要推荐的股票下跌，“老师”就以这种说法解释。

吴先生称，大约今年3月，这个群就已解散，“对方解释说现在查得严，但是充值进去的钱除会员费和佣金外，都已经返还”。

为了提现，光佣金他就已交出近万元。

相较于吴先生，来自青岛的汪女士损失惨重。据其介绍，去年下半年的一天，她接到一个推销电话，“不像以往是推销房产、学英语，而是说可以教怎样投资挣钱的”，汪女士在对方一番说辞下心动，添加了对方的微信。

据汪女士介绍，对方自称从事投资教育，在花费上千元购买课程并升级会员后，对方透露，按照他们说的来做，有特殊渠道可保证让汪女士投资挣钱。

“我按照他们(其自称投教平台机构)说的下载了一个叫‘华创国际’的APP，他说操作方面你放心好了，我们有专业的人带你一起。按照他们推荐的，说买涨就买涨，说买跌就买跌就可以。”汪女士介绍，这个平台自称可以通过黑客入侵某微交易平台而得到精准数据，赚钱是分分钟的事。

几天时间里，汪女士按对方的指示操作后，账户处于盈利状态，而她在提出将账户余额提现时，却遭到了对方的拒绝，称需要抽取26%的利润，在缴纳“手续费”后才可进行提现操作。汪女士按照要求将“手续费”打至对方提供的账户后，几次要求提现未果，汪女士发现对方已将她拉黑，再也联系不上。除了几千块钱的手续费外，账户中的两三万元再也无法提现。

“到这个时候才发现被骗，随即就去报了警”，吴女士说，本来是贪小便宜，没想到吃了大亏。

事实上，这些投教课程往往价格昂贵，动辄几千甚至上万元。一“投教”工作人员小罗展示的“视多课”投教课程从0元免费课程到29900元不等，分为免费、入门、初级、中级、高级五个档次。其中，免费课程多为课程简介、基础知识，199元入门课程包括“K线入门课程”等，而价值29900元的高级课程则包括“动态分析系统”等。

据投教平台工作人员介绍，为拉取更多客户，课程会附有“荐股”吸引客户目光。不少平台提出客户升级为高级会员(即购买高级课程)后可享受“免费”荐股。

名为“投教”，实为“荐股”的违规操作被警方采取强制措施的案例并不罕见。

今年3月18日，上海市公安局微信平台发布消息：2019年1月，上海市公安局经侦总队通过对证监部门移送线索，会同松江公安分局成功捣毁一个以搭建在线投资者教育平台为名，非法从事荐股等证券投资咨询业务的犯罪团伙，抓获9名犯罪嫌疑人，缴获作案用手机卡200余张、电脑20余台、话术本7箱。

经查，上海元慧企业管理咨询有限公司在未经有关部门批准的情况下，设立“股轩堂”网站，采用由公司业务员随机拨打电话和QQ、微信随机添加好友，以及发展下级代理商等方式，以承诺推荐个股可获月收益6%至45%为饵，招揽客户加入公司会员，购买998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度会员课程，并以导师直播投资课程的方式，向会员客户提供证券市场分析预测、证券个股推荐、个股买卖点指导等证券投资咨询服务。

截至案发，该团伙共发展会员客户3200余人，非法经营额4130万余元。目前，戴某等5名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被依法执行逮捕，另外4名犯罪嫌疑人也已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

抓住部分投资者的求富心理，利用网络平台从事非法证券咨询业务，打着投资者教育的名头卖课程、荐股，成了一些违规投教平台的“潜规则”。

网红模式推“股票讲师”，有的不要求资质

这些投教平台通常都有直播或者网上讲师。新京报记者在某招聘网站上，看到以24万-36万元年薪招聘“股票直播讲师”的招聘启事。

在其职位概述中，写着这样的要求：1、负责为客户提供专业的投资理财、股票信息分析；2、配合并协助分析师传递、策划信息，组织及维护客户；3、通过直播室进行投资理财的演讲，解盘；4、有投顾公司经验2年以上和投顾证书；5、完成上级交代的其他工作。

在任职资格中，除要求求职者需满足金融相关专业、有一年及以上分析师经验、对金融投资业敏感度较强外，特别提出要求求职者口齿伶俐，思维敏捷，风格幽默，较强的记忆力和应变能力；具备稳健、大方得体的台风，较高的综合素质和职业道德等。

在招聘网站中，这类“讲师”的招聘公告并不少见，不过记者发现，不少招聘对求职者专业能力的要求并不算高。

记者在多个招聘网站上看到，甚至有平台对“讲师”学历要求仅为大专及以上。部分平台明确要求求职者拥有从业资格证，但仍有为数不少的平台表示，对持有从业资格的求职者优先考虑，有的甚至对从业资格没有要求。

依照《证券业从业人员资格管理办法》相关规定，凡是在依法从事证券业务的机构中从事证券业务的专业人员，都应当取得从业资格和执业证书。执业证书包括一般证券业务、证券经纪人、证券经纪业务营销、投资主办人、证券投资咨询业务(投资顾问)、证券投资咨询业务(分析师)、证券投资咨询业务(其他)及保荐代表人等八类。

记者尝试联系了几家平台，除1家平台明确表示暂不考虑招聘没有从业资格的求职者外，有3家平台表示其他条件优秀的可以考虑不要求从业资格证书，2家平台对是否拥有从业资格证书并不在意。

据一个平台工作人员透露，他所在的平台在已匹配的五名老师中，有三名具备从业资质。

不少平台在招聘要求中对相貌端庄、谈吐风趣或熟悉直播流程、有直播经验等提出明确要求。招聘不看资质看样貌？背后是“财经网红”这一运营模式的兴起。

“财经网红”，这一名词曾多次在“视多课”投教平台工作人员小罗的口中被提及。“我们现在在打造财经网红，我们把老师推上去，然后会有很多分析，接着我们再把他的合同签掉。”

“正常有资质的投顾老师每天直播都有一二十万的流量，怎么可能一对一服务，而我们做的投教，卖的是课程，客户买的是知识，在买了课程之后送他直播间服务，(股票)买不买是客户自己的事。”新京报记者在一个提供从几百到数万元价格“投资者教育”课程代理的朋友圈看到这样的话。

头部券商投顾王娇娇(化名)告诉记者，与正规券商的投顾不同，有些平台会特别考虑平台上“老师”的长相、声音、谈吐，专业知识对此类平台来说反而处于次要。

一家名为“投教”的平台扫码后即进入交易页面。

没“牌照”也能做投教？多数是“骗人的”

根据相关规定，任何证券经营均须先至证监会备案。其中，包括股票承销、经纪(代理买卖)、证券投资咨询等证券业务由证监会依法批准设立的证券机构经营，未经证监会批准，其他任何机构和个人不得经营证券业务。

相较于直来直去的“牛股群”之类的荐股，“投教”似乎为其披上了一层看似合规的外衣。有平台以从事文化传媒等名义，将没有牌照进行的证券投资咨询，包装成为教育视频进行传播。

新京报记者以代理身份接触“视多课”投教平台时，在牌照、营业范围问题上，上述工作人员小罗表示，在注册公司成为其代理商时，在经营范围上尽量避免投资管理之类。

“金融这块现在查得比较严，比如做期权、投顾、配资的。”小罗说，“我们的投教和投顾有区别，投教实际上是投顾的一个升级，因为从去年起国家对投顾打压得很严，如果是投教的话，是以教育的形式，现在国家在教育方面比较重视，投教也是一个主流方向。”

小罗特别提醒，“现在投资管理已经列入金融的风险期，所以说如果(经营范围)有投资管理出现的话，他们(监管方面)会去扫楼，很麻烦的”。

记者在国家企业信用信息公示系统上发现，小罗介绍的其所在公司——杭州慧鲸科技有限公司(简称“慧鲸科技”)曾在2018年将“非证券业务的投资咨询、投资管理”从其经营范围内删除。

工商资料显示，慧鲸科技注册资本200万元，2016年11月成立于浙江杭州。目前经营范围包括：计算机软件、网络技术的技术开发，商务信息咨询(除商品中介)，经营性互联网文化服务(凭有效许可证经营)，广播电视节目制作经营(凭有效许可证经营)等多项。

慧鲸科技在某招聘网站上的介绍显示，慧鲸科技(杭州)有限公司是一家从事互联网软件开发、互联网平台运作、计算机硬件系统集成、安防工程的设计与安装的高科技公司。

这种以“教学视频”模式打擦边球的方式可行吗？

某大型证券公司投顾贾鑫(化名)表示，尽管有些公司手握视频制作、出版类经营权，但以视频进行股票咨询盈利仍属非法经营，目前国内金融机构营业都要求进行备案，并取得金融相关牌照。“以目前股票咨询公司这一块来看，99%是没有金融相关牌照，都是从散户手上骗钱，以分成、会员、项目拉抬等名义，针对散户亏钱和做不好股票的心理来骗人的”。

据小罗介绍，要成为“视多课”的代理，首先需要缴纳20万元保证金；售课所得100万及100万元以下的，可以拿到76%的收入，100万-200万元的，作为代理商可以得到77%，200万元以上则为78%。此外，还需缴纳“保证金”，即前6个月，在收入中每月扣除5%，从第7个月起，按月返还此前每月扣除的“保证金”，分6个月返还完毕。

此外，小罗透露，目前他们还为代理推出了黑科技，帮助代理商解决微信封号等问题。

小罗坦言，“如果你单纯去卖课程的话，是卖不出去的，我们一般给出三只股票，这三只股票里面一定有涨停的，让投资者自己去选。” “就算三只都是跌的，我们也有相应的话术”。

“投教”“学习”变身投资交易

新京报记者发现，部分打着教育名义的平台从事的却是所谓“微交易”的生意。除了股票，平台上还有期货、外汇、比特币、贵金属等多种买涨买跌交易。

“亿汇投教”、“金港学习网”，从名称来看，似乎聚焦于投资者教育，在其官网上，也有关于咨询、培训的分类。记者在“亿汇投教”、“金港学习网”官网中看到，“受国家认可”、“正规”、“国内十大”等字样比比皆是。

记者用微信对“亿汇投教”的二维码进行扫描，随即进入其交易页面。在其简易的交易页面中，黄金、白银、原油、美元日元、澳元美元、欧元美元、英镑美元，投资者可以选择多种交易方式投资，仅需要判断“买涨”或“买跌”即可。最低仅10元即可进行一次“投资”。

金港学习网客服介绍，与股票相比，金港所提供的微交易，操作简单方便，不需要参考涨跌幅，仅需要对之后一段时间(可以是一分钟，也可以稍微长时间)内的资产涨跌做判断即可。此外，“微交易”随时随地都可进行，24小时，不受限制，且可以自主选择购买周期，1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、一个小时，不同周期盈利比例不同。

记者在对“微交易”是否会是骗局提出质疑后，金港投资的客服表示，如果要做微交易投资，还是要先明白，微交易投资骗局与微交易投资亏损是两码事。“有的投资者亏损了，就觉得自己是遇到骗局了，其实这是一种很偏激的说法”。

金港投资客服称，非法微交易投资操作的平台并没有和全球市场连接，客户的资金是在黑平台的公司内部运作，公司通过操控平台的运作来赚取客户的钱。而目前他们所提供的都是已经过备案的合法投资渠道。

记者从证券从业人士处了解到，目前，暂未有资料表明所谓“微交易平台”是合法经营，“国家并未对此类平台批准备案，此类平台倒闭跑路者众多，甚至不需要合法注册的公司，仅仅搭建一个网站就可以引诱投资者上钩”，该人士提醒投资者远离此类非法平台，避免遭受财产损失。

据中国证券业协会近期发布的“非法仿冒证券公司、证券投资咨询公司等机构黑名单”显示，此次名单数目多达95个。包括非法网站、含有非法内容的网页、博客和仿冒合法机构的网站链接。

据中证协统计，这些违规信息表现形式主要有五类，值得投资者提高警惕。数据显示，这份黑名单中，有75个是以门户网站、网站博客、QQ等为平台，散布非法证券活动信息，提供证券投资分析、预测或建议服务，收取咨询费、服务费，在黑名单中占比超过78%；11个是以招揽会员或客户为名，提供证券投资分析、预测或建议的方式，非法代理客户从事证券投资理财活动；9个是假冒合法证券经营机构网站或博客，发布非法证券活动信息，招揽会员或客户。

■ 律师观点

律师：涉嫌非法从事证券投资咨询或非法经营罪

锦城律师事务所律师李振武表示，非法经营罪，是指自然人或者单位，违反国家规定，故意从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。未经批准非法经营证券期货业务的行为涉非法经营罪。

李振武表示，《刑法》第二百二十五条列举了四项“非法经营活动”行为，其中与证券相关的为第三类，即“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的行为”。“也就是说，如果网络直播荐股或者销售荐股软件的行为被认定为违反国家规定，非法经营证券、期货、保险业务，这种行为就涉嫌非法经营罪”。

对于非法经营罪第三项所规定的“证券期货业务”的范围，李振武称，目前，较为普遍接受的观点是将《证券法》第一百二十五条所列举的七项业务认定为证券、期货业务。根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》的规定，所谓证券、期货投资咨询，是指从事证券、期货投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券、期货投资人或者客户提供证券、期货投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。具体来看，包括通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券、期货投资咨询服务。而有偿网络直播荐股行为，目前普遍认为属于非法从事证券投资咨询业务。

■ 投资提醒

选择正规机构，远离非法荐股

上海证监局提醒广大投资者，不要轻信来历不明的电话、短信、微信等发出的投资获利信息，天上不会掉馅饼。投资者在参与投资前应该先核实对方身份，并选择合法正规的金融机构进行。请自觉远离非法荐股活动，以免遭受财产损失，如发现自身受到此类非法证券期货活动侵害，请及时向公安机关报案。

“就不要轻信这种平台。”一位券商投顾表示，如果需要投资介绍可以了解券商的投顾，比这种课程便宜，而且正规，给投资者的建议也比较中肯。如果需要了解基础性的知识，可以多从证监会、证券公司、证券业协会专门设立的投资者教育栏目上学习。

新京报记者 张思源

(责编：赵爽、付长超)