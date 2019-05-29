原标题：就稀土产业发展相关问题答记者问

本报北京5月28日电 2019年5月20日，习近平总书记在江西赣州考察时实地调研相关稀土企业，并就推动稀土产业绿色可持续发展作出重要指示。习近平总书记的重要讲话引发了社会各界对中国稀土行业发展的热议。记者日前专访了国家发展改革委有关负责人。

问：习近平总书记赴地方考察调研历来是国内外舆论关注的热点。5月20日，习近平总书记将赣州作为赴中部地区考察的第一站。请您介绍一下相关背景情况。

答：江西是中部地区的重点省份。赣州所在的赣南地区属于原中央苏区，是人民共和国的摇篮和苏区精神的主要发源地，为中国革命胜利付出了巨大牺牲。但由于多种原因，赣南等原中央苏区经济社会发展长期以来相对滞后。习近平总书记高度重视赣南苏区发展，多次作出重要批示指示。2012年，国务院印发《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，开启了赣南等原中央苏区跨越式发展的新征程。

近年来，赣南等原中央苏区发展速度很快。但客观地讲，由于基数低、底子薄，总体经济规模和人均水平仍然较低。特别是与全国同步全面建成小康社会目标相比，与广大人民群众对美好生活的向往相比，还存在一定差距。习近平总书记此次调研将赣州作为第一站，充分体现了党中央对赣州人民的亲切关怀，对加快推动赣州等革命老区高质量发展的高度重视。

问：我们注意到，这次习近平总书记到赣州考察，专门前往江西金力永磁科技股份有限公司调研，并就推动稀土产业绿色可持续发展作出重要指示。虽然稀土这个词非常热门，但一般人未必对此十分了解。您能介绍一下稀土产业发展的情况吗？

答：稀土属于不可再生资源，总共包括17种元素，通常可分为轻稀土和重稀土两类，重稀土更具价值。稀土元素拥有优良的光电磁等物理特性，微量的稀土元素加入其他材料后，往往可以大幅提高产品的质量和性能，起到“点石成金”的作用，被誉为现代工业的“维生素”。稀土元素在冶金、石化、光学、激光、储氢、显示面板、磁性材料等现代工业领域均有广泛应用。特别是随着世界科技革命和产业变革的不断进步，稀土元素的应用范围正在进一步拓展，其战略价值和重要意义将更加凸显。

我国是世界第一稀土生产大国，很多发达国家是稀土需求大国。加强稀土资源的开发利用，对中国和整个世界经济发展都具有积极意义。赣州拥有不可比拟和无法替代的稀土资源，其中重稀土占全国的80%，门类齐全、品位优越，素有“稀土王国”的美誉，可以说稀土产业在赣州经济社会发展中具有举足轻重的地位。

近年来，赣州市通过整合市场资源、加大研发投入，分离冶炼技术达到国内领先水平，产业规模占到全国总量的1/3，已成为中国重要的稀土冶炼产品生产基地及新材料产业基地，初步形成了链条完整、特色鲜明的稀土产业体系。2018年，赣州稀土产业规模以上企业实现主营业务收入260亿元。

但同时，赣州稀土产业发展也面临着很多挑战。例如：企业整合进度缓慢，尚未充分发挥规模效应；企业管理能力较弱，生产仍比较散乱；绿色开发能力滞后，环保安全问题还比较突出；研发投入不足，高端产业应用有待提升等。这些问题正在通过深化改革扩大开放稳步推进解决。

问：有不少舆论认为，当前中美经贸摩擦持续升级，稀土作为中国的优势战略资源，可能成为中国对美反制的重要筹码。请问您如何看待这一观点？

答：所谓“独柯不成树，独树不成林”，在产业分工高度全球化的今天，没有协同合作就没有发展进步。作为世界最大的稀土材料供应国，中国一直秉持开放、协同、共享的方针推动稀土产业发展。一方面，我们坚持稀土资源优先服务国内需要的原则；另一方面，我们也愿意满足世界各国对于稀土资源的正当需求。我们乐见中国的稀土资源及稀土产品能够被广泛用于制造各类先进产品，更好满足世界各国人民对美好生活的需要。

关于中美经贸摩擦，有关部门已经多次发表严正声明，我在这里愿再次重申，中美两国产业链高度融合，互补性极强，正所谓合则两利、斗则俱伤，贸易战没有赢家。你提出稀土是否会成为中国反制美方无端打压的反制武器，我可以告诉你的是，如果有谁想利用我们出口稀土所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，那么我想赣南原中央苏区人民、中国人民，都会不高兴的。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 03 版）

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