台湾同胞在京申请公租房政策落地 首批专项配租房近期登记

人民网北京5月29日电 （朱江）记者从北京市住房城乡建设委获悉，为率先同台湾同胞分享发展机遇，按照北京市人民政府《关于对<关于深化京台经济文化交流合作若干措施>的批复》部署，北京市住房城乡建设委会同北京市台办研究发布《若干措施》第53条关于“在京创业、就业的台湾同胞，符合条件的可以申请公共租赁住房”实施细则，5月28日，台湾同胞在京申请公共租赁住房政策落地。
北京市住房城乡建设委相关负责人表示，实施细则按照普遍实施办法和专项配租措施相结合的方式确定，明确了申请条件、办理程序、信息获取和政策咨询途径。
一是按照《北京市人民政府关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》的有关规定，将符合条件的台湾同胞纳入我市人才公共租赁住房配租计划，由各区、各产业园区结合本区产业发展、人口资源环境承载力及住房保障能力等实际确定配租条件、程序和房源；
二是开展专项配租。由北京市住房城乡建设委会同市台办分批组织开展，主要通过在台胞相对集中区域周边筹集部分房源，面向符合条件的在京台胞专项配租的方式，解决在京创业、就业台胞住房困难，增强政策获得感。
该负责人指出，目前，专项配租工作已经基本准备就绪，首批40套公共租赁住房涉及冠芳园、溪城家园、保利芳园和悦府家园4个项目，分布于台胞集中的北部地区，上述房源将于近期启动网上意向登记。
申请条件：
具有完全民事行为能力（年满18周岁）且年龄不超过45周岁（含）的台湾同胞（以下简称申请人），本人持有本市合法有效台湾居民居住证，申请人及家庭成员（配偶和未成年子女）在本市均无住房，并符合下列条件之一：1.在京合法稳定就业满12个月；2.在京创办企业（含个体工商户）；3.高校应届毕业生，并已与在京用人单位签订12个月以上的劳动合同或聘用合同。
相关要求：
1.申请人本人及家庭成员已经签约配租、配售其他保障房的家庭，不得参加此类配租；2.申请人工作单位或创办企业须位于本市且在本市注册，所处行业符合北京市产业发展需要，未列入产业禁止和限制目录；3.相关主管部门会每年对申请人的承租条件进行复核，对不再符合配租条件的，将书面通知办理退租手续，相关使用、退出和管理工作按照《公共租赁住房管理办法》及本市相关规定执行。
办理程序：
1.关注配租公告信息：有申请意向的台湾同胞可关注55条措施网址，查询相关项目配租公告信息，项目申请将按批次组织实施；2.参加意向登记和资格审核：申请人按照配租公告规定的时间和方式进行网上申请登记。登记结束后，相关部门对申请人资格进行审核，并在网上公示资格合格人员名单。3.摇号排序：产权单位按照随机摇号的方式，确定通过资格审核的申请人选房顺序，并在网上公示摇号结果，摇号过程由公证部门现场监督；4.办理选房、签约及入住：摇号结果公示结束后，产权单位将按照摇号顺序，组织申请人办理选房、签约及入住手续。
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