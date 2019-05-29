农业农村部启动市县级农业农村部门负责人轮训

5月27日，农业农村部正式启动市县级农业农村部门负责人轮训，第1期全国市级农业农村部门负责人乡村产业发展培训班在京开班。农业农村部副部长余欣荣出席开班式并作主题报告。培训班强调，要把学懂弄通做实《习近平关于“三农”工作论述摘编》作为培训班首要政治任务，把理论学习与推进乡村产业发展实践结合起来，领会理论内涵、吃透政策精神、创新工作思路，加快推动农村一二三产业融合发展，着力夯实乡村振兴的产业基础。
培训班指出，各级农业农村部门负责人要深刻领会习近平总书记关于乡村产业振兴和农村一二三产业融合发展的重要论述，充分认识农村一二三产业融合发展的重要理论和实践意义，准确把握农村一二三产业融合的阶段特点，自觉运用产业融合的发展规律指导推动工作。
培训班强调，当前我国农村一二三产业融合总体仍处于发展初期，面临着人、地、钱、环境、政策等一系列内外部因素制约，各级农业农村部门要按照乡村振兴战略规划和即将出台的乡村产业振兴意见要求，主动担当、积极实践，不断探索创新农村一二三产业融合发展的推进路径，不断通过制度创新激发产业融合发展的内生动力，走出一条中国特色的农村一二三产业融合之路，为促进乡村产业振兴、实施乡村振兴战略奠定坚实基础。
来自31个省市的122名地市级农业农村部门负责人参加培训。据悉，9月底前，农业农村部还将围绕产业扶贫、农村人居环境整治、乡村治理等主题组织县级农业农村部门负责人轮训。共计划举办9期班、培训1000人。
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