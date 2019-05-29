商务部：2018年中国与中东欧16国贸易额为822亿美元

人民网北京5月29日电 （记者罗知之）国新办今日举行中国与中东欧国家经贸合作新闻发布会，商务部部长助理李成钢在会上表示，2018年中国与中东欧16国贸易额为822亿美元，较2011年增长55.4%。特别是中国自中东欧国家进口，较2011年增长了80.7%。

李成钢指出，中国—中东欧国家合作是中欧全面战略伙伴关系的重要组成部分和有益补充。近年来，中国与中东欧国家经贸合作成果丰硕，主要体现在以下几个方面：

一是经贸合作机制不断完善。截至目前，中国—中东欧国家经贸促进部长级会议已举办三次。投资贸易博览会举办了四届，在其项下多次成功举办中东欧国家商品展、投资合作洽谈会等活动。在双边机制下，中国同罗马尼亚、匈牙利建立了贸易畅通工作组；同爱沙尼亚、克罗地亚等国分别建立了电子商务工作组以及投资合作工作组。

二是双边贸易稳步增长。2018年中国与中东欧16国贸易额为822亿美元，较2011年增长55.4%。特别是中国自中东欧国家进口，较2011年增长了80.7%。

三是相互投资持续扩大。据不完全统计，中东欧国家在华投资超过15亿美元，中国企业在中东欧国家投资逾100亿美元，涉及机械制造、化工、金融、环保、物流、新能源等领域，双向投资带动产能合作，正在成为双方经贸合作新的增长点。

四是基础设施互联互通进展顺利。中国企业在塞尔维亚、波黑、黑山、马其顿承建的一系列能源、交通基础设施项目顺利实施。匈塞铁路塞尔维亚境内段已开工建设，匈牙利境内段已公布招标结果；截至今年4月底，中欧班列累计开行超过1.5万列。

此外，中国—中东欧国家合作影响力不断扩大。今年，希腊加入中国—中东欧国家合作“朋友圈”，“16+1合作”正式扩展为“17+1合作”。李成钢表示，中方愿与中东欧各国齐心协力，继续推动“17+1合作”提质增效。

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