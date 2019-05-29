2019中国?烟台海内外精英创业大赛报名启动 创业资助最高300万元

人民网北京5月29日电(记者徐烨) 5月29日，“2019年中国?烟台海内外精英创业大赛”新闻发布会在北京召开，会上宣传推介了烟台优惠的人才政策、良好的创新创业环境以及2019年中国·烟台海内外精英创业大赛。

近年来，烟台市牢固树立人才优先发展理念，确立了人才引领发展的战略地位，不断加大引才育才用才力度，在产业、平台、政策、服务等四个方面聚焦发力、提升能力。为贯彻实施创新驱动发展战略，助力烟台实现高质量发展，烟台市委、市政府决定从即日起到8月份，举办“2019年中国·烟台海内外精英创业大赛”，吸引优秀人才来烟创新创业。

记者了解到，本次大赛由烟台市委组织部、市委宣传部、市人力资源和社会保障局、市科学技术局承办，具体组织工作由市人力资源社会保障局承担。

大赛参赛人才面向全球，设置国(境)内和国(境)外两个赛场，报名分设创业项目类和创业企业类两个通道，参赛项目主要围绕烟台市重点发展的现代海洋、装备制造、电子信息、高端化工、医养健康、高效农业、文化旅游、现代物流八大产业，总决赛定于8月下旬在烟台举行。大赛设特等奖不超过2名，一等奖3-6名，二等奖10-16名，三等奖20-30名，获奖项目注册落地后，可获得最高20万元的奖励、10-50万元的启动资金，符合条件的项目负责人入选烟台市“双百计划”人才工程，按层次给予300万、200万、100万元创业资助。对到烟台参加总决赛的人才提供免费食宿和交通补贴。

对获奖的创业项目，将组织烟台高层次人才创业园、有关创业园区、专业投资机构与获奖项目进行对接，为项目转化实施提供服务和资金支持，加速项目落地发展。获奖项目主要落户于烟台高层次人才创业园，园区在烟台高新区、莱山区、福山区和开发区设立四个分园，总面积超过22万平方米。入驻项目享受创业扶持资金、创业启动资金(股权投资)、房租减免、产业化扶持、生活居住保障等全方位资助扶持。另外，烟台市还有10余个优质创新创业载体，供人才项目落户。

报名地址：http://www.haichuangyantai.com

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