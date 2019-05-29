原标题：西藏将数据真实作为“国土三调”工作的生命线

西藏自治区国土三调工作由陕西测绘地理信息局牵头，与黑龙江测绘地理信息局、四川测绘地理信息局及自然资源部重庆测绘院(“三局一院”)共同配合西藏国土三调领导小组办公室完成西藏120多万平方千米的调查工作。

陕西测绘地理信息局基础测绘管理处副处长郭炜信告诉记者，西藏国土三调工作启动之初，就将确保数据真实放到了举足轻重的位置，坚持“缺氧不缺精神、艰苦不降标准”。统一“三局一院”技术标准，先后组织1400余人次开展各类三调技术培训50余次，为保障调查工作进度和成果质量奠定了坚实基础。

“影响国土调查数据真实的主要还是地方政府和民众出于自身利益考虑，希望在判定土地用途上，多向建设用地倾斜，便于以后利用或者增加征地补偿额。”自然资源部第四地形测量队、西藏国土三调中队中队长吴雪峰表示，为了确保数据真实，外业测绘队员会对遥感影像模糊图斑到现场逐一拍照取证核实。

但由于西藏特殊的地理环境及气候因素，要进行逐图斑外业实地核实成为“天方夜谭”。黑龙江测绘地理信息局三调项目现场指挥部指挥孙睿英向记者表示，黑龙江局开创性地与乡、村委会等基层开展国土调查对接工作，对影像图斑进行逐一确认核实，对每一寸国有土地属性进行确认，并与基层行政单位共同填写国土调查对接确认表，用以加强工作人员的责任感和可追溯性。

西藏国土三调黑龙江局技术负责人夏立福说，当地各级政府及委办局熟悉自己的“一亩三分地”，开展逐图斑对接工作，有时甚至将各村村长、小组队长请到对接现场。初次对接后，将争议图斑进行实地举证，双方达成共识，并在数据整理完成后进行二次对接。

在这个基础上，如果当地民众与测绘队员对某一块土地的属性产生争议，会与民众详细沟通解释争取达成一致意见。在无法取得一致意见的情况下，会拍照取证，逐级上报国土三调办解决。夏立福表示，这些措施既保证了测绘数据准确，又取得了基层政府和民众的支持。

在自然资源部第一大地测量队应急测绘中心副主任兼二中队副中队长程小凯看来，除积极发挥国土三调队员的主观能动性，保障数据准确；客观层面，为保障数据真实准确，国土三调取得的测绘数据在报送自然资源部之前，还会经过“七级检查”，这种核查力度是前所未有的，每一步检查都有着严格的检验工序与方法。

郭炜信说，西藏国土三调工作坚决落实“数据一致性服从真实性”的要求，实行调查工作底图和外业调查举证的三级同步检查、外业成果过程监督检查、不定期现场技术指导等，多措并举严把好数据真实准确关，为今后政府决策和经济社会发展提供了基础支撑。(王庆凯)

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