商务部：1-4月中国与中东欧17国贸易额为285.5亿美元

人民网北京5月29日电 （记者罗知之）国新办今日举行中国与中东欧国家经贸合作新闻发布会，商务部部长助理李成钢在会上表示，今年1-4月，中欧贸易额达2200亿美元，增长5.9%。其中，中国与中东欧17国贸易额为285.5亿美元，同比增长7.9%。

李成钢指出，中国与中东欧国家有着传统的友好合作关系，近年来，双方政治关系稳定发展，高层交往频繁，政治互信不断加深，为开展互利合作创造了良好条件。

“当前，中国与中东欧国家经贸合作蓬勃发展，但是从另外一个角度看，中国与中东欧国家贸易额又只相当于中国与欧盟国家贸易额的13%左右，这说明未来双方在贸易合作方面应该有很大发展潜力。”对此，李成钢表示，有以下几个方面值得关注：

一是产能合作前景看好。中东欧地区国家有装备制造业升级的需求，中国的装备制造水平处于全球产业链终端，性价比高，双方合作互补性很强。近年来，河北钢铁集团、紫金矿业集团分别收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂和博尔铜矿，中国火车机车动车组出口马其顿、塞尔维亚，中国港机设备装备克罗地亚普洛切港，相信中国与中东欧产能合作，将会成为扩大双边合作的新动力。

二是农业领域合作空间广阔。中东欧国家的玫瑰油、琥珀、水晶、啤酒等产品已经进入中国市场，近年来，中东欧国家在对华农副产品出口方面开始发力，这些国家的农副产品绿色环保，品质较高，在中国进口的同类产品中有价值优势，已得到中国消费者的认可，所以将继续推动中东欧国家与中国质检部门加强合作，协助中东欧国家将其具有竞争力的农副产品推介到中国市场，扩大中东欧地区农副产品对华出口，进一步扩大双边贸易规模。

三是冬季运动、服务贸易等领域合作潜力巨大。斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、波黑等中东欧国家有着深厚的冰雪运动传统，目前中国已经与部分中东欧国家在冬季体育项目训练、设备设施生产以及运动装备贸易等领域开展了合作，希望以北京2022年冬奥会为契机，以冰雪产业为新的增长点，进一步拓展双方贸易品类，为双方企业创造更多的合作机会。

“此外，我们还愿意与中东欧国家进一步拓展在旅游、教育、服务外包等领域的合作，扩大服务贸易规模，实现互利共赢。” 李成钢说。

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