国家级经济技术开发区迎来创新提升新机遇

人民网北京5月29日电 （孙阳 任妍）近日，国务院正式印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（以下简称《意见》）。在需要进一步激发对外经济活力的关键档口，《意见》的出台无疑是提升对外合作水平、提升经济发展质量，打造改革开放新高地的关键落子。

5月29日，商务部副部长王受文和科技部、住房城乡建设部有关负责人在国务院政策例行吹风会上对《意见》的出台背景、内容以及落实政策作出进一步解读。王受文在答记者问时表示，要使国家级经开区充分发挥特殊经济区域优势，在吸引国际高端产业资源、发展先进制造业和现代服务业方面不断探索，以更高水平的开放促进更高质量的发展。

从14家到219家

国家级经开区成为改革开放排头兵

1984年，在借鉴经济特区成功经验基础上，我国在沿海12个城市设立了首批14家国家级经开区。随着对外开放向纵深推进，国家级经开区布局不断向内陆扩展。截至目前，全国共有219家国家级经开区，遍布31个省（区、市），其中东部地区107家，中部地区63家，西部地区49家。

王受文介绍说，35年来，国家级经开区积极推进体制机制改革，大力发展先进制造业和生产性服务业，以国际化和工业化带动城镇化，经过国际化、工业化的发展，不少的国家级经开区已经成为现代化的城市或者城区，成为我国改革开放排头兵、区域经济增长极，对国民经济和社会发展发挥了举足轻重的作用。

同时，国家级经开区更成为我国经济发展的重要增长点，外向型经济发展也上了一个新台阶。

2018年，全国219家国家级经开区实现地区生产总值10.2万亿元，同比增长13.9%，占全国的11.3%；实现财政收入1.9万亿元，同比增长7.7%，占全国的10.6%；实际使用外资和外商投资企业再投资金额占全国的20.4%。实现进出口总额6.2万亿元，同比增长10.8%，占全国的20.3%。

《意见》还特别提出，支持国家级经开区按程序开展符合其发展方向的自贸试验区相关改革试点。

为此，王受文表示，国家级经开区是自贸试验区一个测试的平台，自贸试验区本身就是依靠国家级经开区作为基础来建设的。从区域范围上看，目前已经建立的12个自贸试验区基本上都以国家级经开区作为区域依托来发展建设。

“比如上海自贸试验区就包括了上海金桥经开区，广东自贸试验区就包括了广州南沙经开区，河南自贸试验区包括了开封经开区，所以国家级经开区和自贸试验区具备联动发展的良好基础。”王受文说。

“三个创新”兼顾“两个提升”

国家级经开区打造改革开放新高地

《意见》从提升开放型经济质量、赋予更大改革自主权、打造现代产业体系、完善对内对外合作平台功能、加强要素保障和资源集约利用五个方面，提出共22项任务举措。

王受文表示，今年是国家级经开区建设35周年，国务院提出该指导意见，进一步明确了国家级经开区创新提升的指导思想，即全面贯彻党的十九大精神，着力推进“三个创新”“两个提升”。

“三个创新”就是要使国家级经开区围绕扩大开放、推动科技创新和深化体制机制创新方面下工夫。

在开放创新方面，要充分发挥国家级经开区对外开放平台作用，在对外贸易、利用外资、对外投资领域通过提高质量、优化结构、拓展空间，进一步激发对外经济的活力。科技创新方面，国家级经开区要集聚知识、技术、信息、数据等生产要素，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，促进产业升级，拓展发展新空间。要鼓励国家级经开区复制推广自主创新示范区的试点经验，率先将国家科技创新政策落实到位，将国家级经开区打造成科技创新集聚区。

制度创新方面，要在深化“放管服”改革方面走在前列，通过优化机构职能、优化管理体制、优化激励机制，支持开展自贸试验区改革试点等创新举措，营造更加有利于产业发展、有利于带动地区经济发展的制度环境。国家级经开区要率先依法精简投资项目准入手续，简化审批程序，全面推行网上审批和网上公开，为全国范围的行政审批改革积累有益的经验。

王受文表示，我们在推动这“三个创新”的同时也强调“两个提升”，使国家级经开区充分发挥特殊经济区域优势，聚焦提升对外合作水平、聚焦提升经济发展质量，在吸引国际高端产业资源、发展先进制造业和现代服务业方面不断探索，以更高水平的开放促进更高质量的发展。

发挥示范带领作用

国家级经开区注重提升产业创新能力

《意见》要求，要打造现代产业体系，并提出从加强产业布局统筹协调、实施先进制造业集群培育行动、实施现代服务业优化升级行动、加快推进园区绿色升级、推动发展数字经济、提升产业创新能力等方面着手。

“当前，我们国家经济发展进入了高质量发展的新阶段，这就要求无论是国家高新区还是经开区都需要大力实施创新驱动发展战略，加快建设现代化的产业体系，进一步提升科技创新能力和核心竞争力，发挥好示范和带领作用。这是新时期的新使命。” 科技部成果转化与区域创新司负责人杨咸武表示。

杨咸武透露，下一步科技部将从以下几个方面做一些工作：

第一，积极支持经开区进一步落实好国家激励企业科技创新的有关政策。这方面国家已经出台了一些政策，包括高新技术企业所得税的优惠，企业研发费用加计扣除等政策，都是为了激励企业加强科技创新的投入。同时，也支持经开区的企业积极参与国家的相关科技计划，包括国家重大科技专项、国家重点研发计划等。

第二，积极支持经开区及其企业完善技术创新体系，不断提升科技创新能力，包括支持国家级经开区结合各自的产业特点，建设公共科研基础设施，公共技术创新平台，支持通过产学研合作等方式，建设相关的技术研发机构和技术服务机构，支持有条件的企业建设国家重点实验室，或者是国家技术创新中心等。

第三，支持经开区进一步优化创新创业的环境，加快科技型中小企业的培育，包括支持国家级经开区立足各自的特点建设众创空间、科技企业孵化器、大学科技园等创新创业的载体，积极引入创新创业的团队，加强科技成果的转化和产业化，大力培育科技型中小企业和高新技术企业，在经开区形成大中小企业融通发展的局面，增强发展的活力。同时，将积极推进经开区、高新区这两类国家产业园区的交流。

(责编：张晓赫、付长超)