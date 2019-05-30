全国大规模小麦跨区机收拉开序幕

本报北京5月29日电 （记者高云才）“看，多饱满！夏粮丰收没得跑！”在村头麦浪滚滚的万亩示范方田头，湖北省襄阳市张家集镇何岗村村民康旭这两天正忙着机收。农业农村部农情调度显示，近日，夏粮主要作物小麦由南向北梯次成熟，各小麦主产区天气晴好，湖北、河南、安徽等地已进入集中收获期。截至5月28日，全国已收获小麦4000万亩，当日机收面积694万亩，标志着全国“三夏”大规模小麦跨区机收大会战拉开序幕。
今年“三夏”，全国将有1630万台农业机械投入小麦、油菜等作物抢收、秸秆处理、烘干作业，以及玉米、水稻、花生等作物抢种作业，其中联合收割机64万台，跨区作业联合收割机27万台。预计今年夏收夏种机械化水平将持续提高，参加跨区作业的大喂入量收割机占比将超过60%，黄淮海主产区小麦机收率、玉米机播率将分别达到96%、90%以上。
农机共享共用。农业农村部要求强化信息引导、技术指导、服务保障、安全生产。做到成熟一片、收获一片、播种一片，不误农时，为“三夏”提供有力机械化支撑。
跨区作业绿灯开放。农业农村部印制30万张农机跨区作业证已免费发放到机手，联合收割机、插秧机凭证享受免费通行政策。公路沿线将设立3100多个接机服务站，为跨区作业机手提供周到服务。
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