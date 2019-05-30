国家级经开区成为经济发展重要增长点（权威发布）

本报北京5月29日电 （记者王珂）在29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长王受文介绍，2018年，全国219家国家级经开区实现地区生产总值10.2万亿元，同比增长13.9%，占全国的11.3%；实现财政收入1.9万亿元，同比增长7.7%，占全国的10.6%；实际使用外资和外商投资企业再投资金额占全国的20.4%；实现进出口总额6.2万亿元，同比增长10.8%，占全国的20.3%。国家级经开区成为我国经济发展的重要增长点，外向型经济发展也上了一个新台阶。

国务院近日印发了《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（以下简称《意见》）。《意见》赋予了国家级经开区更大改革自主权。提出了精简投资项目准入手续，实施先建后验管理新模式；全面开展工程建设项目审批制度改革；支持民营资本和外国投资者开发运营特色产业园；允许将招商成果、服务成效等纳入考核激励等政策。

《意见》注重在国家级经开区打造现代产业体系。提出了国家重大产业项目在国家级经开区优先规划布局；支持国家级经开区创建国家新型工业化示范基地；支持国家级经开区发展生活性服务业和生产性服务业；鼓励国家级经开区复制推广自贸试验区、自主创新示范区试点经验等政策。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 02 版）

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