京交会 打开服务贸易新空间

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南有广交会，北有京交会。随着服务贸易的高速发展，京交会作为全球第一个专门为服务贸易搭建的国际交流平台，影响越来越大。5月28日， 2019年中国国际服务贸易交易会（京交会）在北京国家会议中心开幕，吸引了137个国家和地区参展参会、86个国家和地区办展办会，可谓万商云集。

相 聚

聚集资源打造服务贸易盛会

京交会始于2012年，已成功举办五届，先后有来自179个国家和地区的64.6万人次客商参会，累计意向签约4242.7亿美元，成为国际贸易交流的重要平台。本届京交会以“开放、创新、智慧、融合”为主题，设置16.5万平方米展览展示，5天展会期间，将举办246场论坛会议及洽谈交易活动，探讨服务贸易为全球经济发展带来的新机遇。

据了解，经党中央、国务院批准，自2019年起，由商务部和北京市人民政府共同主办的中国（北京）国际服务贸易交易会，更名为中国国际服务贸易交易会，每年举办一次，依然简称“京交会”。更名后首次亮相的2019年京交会，将文博会、投资北京洽谈会等多个知名展会整合纳入，进一步聚集北京市展会资源，打造“全城一会、亮点纷呈”的服务贸易盛会，展示新气象。

展会首次采取“一主多辅”方式，设置国家会议中心及周边的奥林匹克庆典广场和北京国际会议中心1个主会场，王府井商业街、西城金融街、新老国展、故宫博物院等10个分会场，展览展示总面积达16.5万平方米。

据介绍，此次共有7998家企业及机构参展参会，其中，有614家跨国公司和行业知名企业，63家世界500强企业，吸引全球客商和代表3.6万名。

商务部副部长王炳南说：“中国已经与200多个国家和地区建立了服务贸易的往来，与14个国家建立了服务贸易的合作机制，与‘一带一路’沿线国家服务贸易增长潜力持续释放。下一步我们将进一步拓展与服务贸易重点伙伴的务实合作，为服务贸易交流合作搭建高效的平台。”

开 放

服务业持续开放赢得点赞

开放，作为本届京交会的第一个主题词，成为各大论坛的一个热词。

世界贸易组织副总干事易小准说：“数字化正在从一些基础层面改变国际贸易和服务业。在数字化时代，市场开放仍然是服务贸易的关键。”

经济合作与发展组织副秘书长卢德格尔·舒克内希特说：“许多国家服务贸易壁垒正在上升，这些新的限制会对整个经济产生影响。在这样充满挑战的环境下，我们比以往任何时候都更需要进一步推动服务贸易市场开放，包括制定开放透明有竞争力的政策。”

在28日上午举行的全球服务贸易峰会上，尼日尔总统伊素福向来宾介绍了非洲自贸区的情况，目前已有52个非洲国家签署协议，生效后非洲自贸区将是世界上最大的自由贸易区，蕴含巨大发展潜力。

而中国服务业的持续开放，也赢得了一片点赞。记者从京交会上了解到，我国2018年版外商投资负面清单从63条减少到48条，其中自贸试验区减少到45条，金融、商贸、流通、文化等服务领域的准入门槛显著放宽。2018年中国服务业利用外资规模达918.5亿美元，占利用外资总额的68.1%，比2012年提高了近20个百分点。

世界知识产权组织副总干事王彬颖女士认为，中国服务贸易体量连续5年在全球排名第二，持续快速增长，中国依然是世界经济增长的重要驱动力。

“扩大服务贸易开放是中国推动新一轮高水平开放的重要内容。”商务部部长钟山提出了5条举措：“一是加强政策沟通和战略对接，我们将与更多的国家和地区深化经贸合作，推动共建‘一带一路’国际合作；二是持续放宽市场准入，扩大金融、电信、医疗、教育、文化等领域的开放；三是加快制定《外商投资法》配套的法规规章，加大对知识产权的保护力度，营造国际一流营商环境；四是强化创新引领，深化服务贸易创新发展，培育新业态、新模式，激发市场主体活力；五是用好中国国际进口博览会、京交会等对外开放、加强合作的平台，扩大商品和服务规模、质量。”

创 新

新技术引领新产业新消费

创新，是本届京交会的又一个主题词。2018年，我国服务业已占据GDP半壁江山，聚焦新技术带来的新产业、新服务、新消费，不断拓展增长空间，成为此次交易会的一大亮点。

一键查找发现身边的菜市场、24小时便利店、家政服务点、便民维修站……这些信息，以后只要打开手机就可以全知道。京交会第一天，北京市商务局与高德地图共同打造的“北京生活服务业网点电子地图”正式上线，引得来宾纷纷下载。北京市商务局、北京市农业农村局分别与阿里巴巴达成合作，双方将在国货创新、智慧商圈、农产品直供、餐饮服务等方面深入合作，为北京市民带来更好的消费体验。

在名为“未来已来”的“中关村AI空间站”展区，73家AI企业带来近100项新技术，让人们提前领略人工智能的魅力。展区共分为传送舱、智享空间站和智创空间站3个部分。在传送舱，猎豹移动“豹小秘”接待机器人带领观众“穿越时空”；智享空间站通过生活场景的实景还原，从居、食、学、健4个角度为观众呈现人工智能带来的未来生活；智创空间站通过5G应用，从工业智脑、城市大脑、智慧交通、智慧安防和智慧医疗5个方面为观众展示未来生产。

而 “城市大脑”展区也成为一个热点，许多企业不约而同地带来了炫丽的大屏，集中展示智慧城市管理的新技术。参展商告诉记者，就在我们身边，一场城市管理革命正在悄然进行。

5月29日， 2019世界旅游城市联合会投融资大会、2019国际创意经济（北京）论坛、服务贸易创新发展与国际合作论坛等3场国际论坛精彩开幕；12场专题活动闪亮登场；“智联全球 慧创未来”未来都市创新发展国际论坛、中国国际文化产业投资贸易大会、“首都服务贸易高质量发展”专题论坛、“让家乡与世界相连”非物质文化遗产高峰论坛等20场行业推介洽谈活动亮点纷呈；2019中国电子商务大会、2019中餐国际化发展大会、2019国际体育服务贸易发展大会、中国文化产业发展论坛等6场行业大会大咖云集。

聚焦新产业、新服务、新消费。与会专家认为，全球经济和产业格局正在发生深刻变化，制造业服务化、服务数字化的步伐不断加快，服务在全球价值链中的地位越来越突出，全球服务贸易正在迎来重要的机遇期。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 06 版）

(责编：冯粒、曹昆)