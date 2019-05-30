棉花产业开出“质量之花”（读党报 看变迁）

1950年6月12日，人民日报一版刊发消息，当年全国已植棉5228万亩，预计可产皮棉1300多万担。

数据来源：国家统计局及农业农村部

“春订合同秋收花，看我种花不种花。”1950年，随着供销社和农民预先订立购棉合同，山西农民喜悦地唱出了“要种花”的植棉新农谚。当时，扩大棉花种植面积，增加棉花产量，有更多衣服穿，是百姓生活的重要需求。2018年，全国棉花种植面积已达3350千公顷，产量达610万吨，棉花产业走向高质量发展。

我国是世界重要的棉花生产国、贸易国和棉纺织大国，棉花产业是国民经济重要产业。新中国成立以来，棉花产业迅速发展，特别是20世纪80年代中期以后，我国成为世界上最大的棉花生产国。优质棉花新品种的培育、绿色生产技术模式的推广、机械化水平的提升，有力促进了棉花产业的发展。目前，全国棉花生产从业人数近500万人，棉纺织业带动就业700万人，棉纺织行业利税总额超1000亿元，棉及棉纺织品服装出口额超800亿美元。

如今，棉花产业正以“提质量、降成本、增效益”为核心，强化科技创新和绿色引领，优化区域布局，完善利益联结机制，并于2016年成立国家棉花产业联盟。在2018年中国国际纺织服装展览会上，首批“国家棉花产业联盟”品牌服装精彩亮相。摸着细腻柔软的纱衬衫，参展人员不禁感叹，“穿上优质国产棉做的衣服，舒服！”

（本报记者 常 钦 王永战整理）

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 06 版）

(责编：冯粒、曹昆)