企业信心足 发展后劲强（经济发展亮点多韧性足）

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今年一季度，辽宁全省民间投资比上年同期增长17.3%，远高于去年全年7.7%的增速。投资再过山海关，辽沈处处有商机。恒力炼化一体化项目全面投产、投资200亿元的华晨宝马沈阳铁西新厂火热施工……

营商环境持续优化、经济新动能加速集聚、企业家信心显著增强，随着多方合力的释放，辽宁经济正爬坡过坎、前景可期。

辽宁省统计局传出消息，今年一季度，辽宁全省规上民营企业增加值增长16.4%；民间投资增长17.3%，占全省投资比重达到69.2%；民营企业进出口总额增长11.7%。

相比于一季度GDP增长的6.1%、近5年来首次回到合理区间，辽宁省社科院副院长梁启东更看重民间投资的增长。民间投资不但高于全省固定资产投资增速14.1个百分点，也远高于去年全年7.7%的增速。“投资增速尤其是民间投资快速回暖，对辽宁意义重大，这说明企业家信心回来了，经济发展的后劲更足了！”

投资再过山海关，辽沈处处有商机。东北振兴虽然还处于爬坡过坎、滚石上山阶段，但有利条件正在增多，多方合力正在释放，振兴动能正在集聚。当前，辽宁营商环境有哪些变化？当地企业发展有什么新计划？记者进行了采访。

营商环境优化，祛除顽症痼疾

5月17日，在大连长兴岛占地达15平方公里的恒力石化产业园区，年加工能力2000万吨原油的恒力炼化一体化项目全面投产。“从开工到投料生产仅19个月，这是辽宁良好营商环境的例证！”恒力董事长陈建华说。

数据显示，辽宁营商环境指数位列全国第九，跻身第一方队。

然而就在前几年，辽宁的投资还一度呈现负增长。“面对投资下降的情况，以往通常采取降地价、给奖补、抓招商等措施。”辽宁省委改革办副主任李方喜说，“但那样治标不治本。省委、省政府决定不向一时一事要政绩，出重拳、拿实招优化营商环境，从根本上解决阻碍辽宁发展的深层问题。”

一系列组合拳打出来：分9批取消调整行政职权1077项，非行政许可审批一律取消，辽宁成为全国行政许可事项最少的省份之一；严查招商承诺不兑现、新官不理旧账问题，去年一年清偿政府欠款194亿元……

“哪里营商环境好，生产要素就会向哪里集聚。这是振兴东北老工业基地的必经之路，必须迎难而上！”辽宁省营商环境建设局局长周轶赢说。

2018年，辽宁为近6000个重大项目和重点企业配备了项目管家，一对一跟踪协调解决项目落实中遇到的困难。大连建立了项目服务秘书制度，为719个总投资5000万元及以上的重点项目配备了378名服务秘书。恒力石化反映某关键设备个头较大、运输滞后影响工期的问题，相关部门协调公路码头各方开辟“绿色通道”，第一批设备不到10天就抵达项目现场。

优化营商环境，成为全省各地的自觉行动。企业扩大产能，当地政府部门免费提供3.6万平方米标准厂房；扩容需要建设变电所，政府斥资700余万元，一个月建好……在营口金辰机械股份有限公司董事长李义升看来，政府的保姆式服务让企业专心致志谋发展。

法治环境是最大的营商环境。辽宁省市场监督管理局局长史凤友说，要全面实施公平竞争审查制度，清理废除妨碍公平竞争的政策文件，对国有企业和民营企业一视同仁、平等对待，彻底纠正现行政策中影响民营经济健康发展的歧视性条款。

重大项目落户，产业体系优化

东北首个国家级创新改革示范区——沈抚新区火了。

大项目纷纷签约落地：4月20日，瀚华金融生态小镇项目在沈抚新区正式开工建设，目前已经引入10只基金，募资总规模达158亿元；中科曙光超算中心、京东数字产业园、赢朔科技8英寸晶圆片生产基地等项目也一一落户……

“招商引资，并非抓到篮子里都是菜。我们坚持专业招商，围绕‘两大、两智、两高’，即大健康、大数据、人工智能、智能制造、科技金融、总部经济进行招商。”沈抚新区管委会主任连茂君说。

与以往不同，如今辽宁招商引资围绕龙头企业、拉长产业链条、形成产业集群展开，引导传统产业向高端化、一体化发展。

5月17日，在投资200亿元的华晨宝马沈阳铁西新厂项目所在地，一辆辆挖掘车正在施工，占地2.0平方公里的厂区土地正在挖土、填沙、夯实。三年后，宝马首款纯电动车型iX3将从这里走下生产线。正如德国宝马集团董事长科鲁格所说，未来在世界任何一个地方看到宝马iX3纯电动汽车，都一定是“中国制造”，同时也是“沈阳制造”。

“我们重点建设先进的新能源车生产体系、强大的零部件配套体系、完善的产业支撑体系、优质的产业生态体系，加快把沈阳打造成全国重要的汽车产业中心。”沈阳市长姜有为表示。

企业信心归来，辽宁未来可期

党中央新一轮振兴东北战略加快实施，东部沿海地区和辽宁对口合作，政治生态优化、经济发展环境提升，一系列利好叠加让东北区域拥有明显区位优势的辽宁，再次成为国内外资本关注的重点地区之一。

3月23日，全球石油巨头沙特阿美石油公司与我国北方工业集团、盘锦鑫诚集团公司联合成立的华锦阿美石油化工有限公司在盘锦揭牌。项目投资额超过百亿美元，预计2024年建成投产，届时将成为一个年销售收入超1000亿元的特大型企业。

随着越来越多重大民间投资、外资投资项目在辽宁落地，资本市场、企业家对辽宁的信心日益彰显。辽宁的转型升级，也让嗅觉灵敏的民营企业看到巨大商机：

“到2020年，苏宁计划在辽宁实现近600家智慧零售新业态的目标。”苏宁控股集团董事长张近东表示。

“辽宁营商环境不断优化，我们愿意在辽宁做更多好项目、好产品。”碧桂园控股有限公司辽宁区域总裁周成斌说。

5月23日，在沈阳浑南区京东“亚洲一号”仓库，地狼机器人载着货柜紧张地穿梭，管理员忙着登记。在这里，14个管理员管理着近6000平方米的货仓。“未来3年，仅辽宁区域，公司就将再投资82亿元。”京东副总裁、东北区总经理李斌说，“公司在东北区域已有员工11000人，去年自营销售额增幅超过100%，是全集团增幅最快的区域，集团对在辽宁投资充满信心。”据悉，京东未来三年在东北将投资200亿元，进行智能物流综合运管中心、云计算和大数据中心等设施建设。

辽宁加快推进的国企改革也孕育着巨大商机。全省国企通过增资扩股、出资新设、债转股等方式，吸引包括民营资本在内的各类资本参与国企改革。去年，全省国有企业共推进引资项目191个，到位资金921亿元。去年辽宁方大集团通过二级市场，控股了原沈阳市属国企东北制药集团，让后者发生了翻天覆地的变化。

2018年，辽宁全省实际利用外资、到位内资分别增长36.2%和6.1%。不断涌入的资金，助推辽宁经济走出了最困难时期，迈向良性发展轨道。前不久，辽宁公布一季度经济数据，全省地区生产总值5486.2亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，增幅自2014年第四季度以来首次重返6%，回到合理区间。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 13 版）

(责编：冯粒、曹昆)