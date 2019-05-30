受国资委监管央企增至97家

本报北京5月29日电 （记者刘志强）由原武警水电部队改编组建的中国安能建设集团28日在京正式揭牌，标志着深化跨军地改革中唯一军转企单位转隶改革任务圆满完成，由国务院国资委监管的中央企业随之增至97家。

2018年8月，按照党中央部署，原武警水电部队集体退出现役，改编为非现役专业队伍，组建为国有企业，划归国务院国资委管理。中国安能正式揭牌后，将围绕建筑工程，相关工程技术研究、勘察、服务等职能任务，把企业打造成为“致力全球能源、服务社会安全”的“三军、四平台”，即工程建设的铁军、应急救援的尖兵、生态环境治理的先锋，军民融合发展平台、自然灾害防治平台、海外安保服务平台、投资开发平台。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 13 版）

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