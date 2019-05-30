短期波动，对餐桌影响不大

北京三源里菜市场，品种丰富的进口及国产水果吸引市民驻足选购。

本报记者 孔德晨摄

北京永辉超市，消费者在挑选鸡蛋。

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超市冰柜里出售的猪肉。

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苹果10元一斤、猪肉14元一斤、普通鸡蛋5.5元一斤……进入5月下旬，水果、猪肉和鸡蛋价格有所上涨。有网友调侃，自己从追求“车厘子自由”已经降级为追求“苹果自由”，买几个苹果就要花几十块钱。临近端午，国内市场果价、肉价、蛋价是怎样的行情？未来价格的走势如何？

苹果也“吃不起”了吗？

——鲜果鲜菜价格受季节因素影响大，价格上涨不具有持续性

北京三源里菜市场是一个名副其实的“网红”菜市场。这里环境清爽，摊位管理严格，每天不仅有大量市民来此采购肉菜，还有不少外国人、酒店老板往来于摊贩之间。

走进三源里菜市场，第一个水果摊的摊主王大姐正整理面前整齐码放的苹果。“今年苹果价格也不知道为什么，从上个月开始就一直在涨。”王大姐说，“现在山东红富士9.5元一斤，好一点的苹果都达到13.5元一斤了。”不仅是苹果，王大姐表示，水晶梨也涨到了10元一斤，贵的梨将近13元一斤。

国家统计局最新发布的数据显示，4月份居民消费价格上涨2.5%，涨幅比上个月上升了0.2个百分点。鲜菜、鲜果这两类项目当月同比涨幅都超过了10%，对整体CPI的影响程度分别在0.2-0.5个百分点之间。进入5月，部分水果价格一路飙升，带动整体水果市场价格上涨。

专卖国产水果的李大爷告诉记者，这两周苹果批发价就很贵，现在有的已经高达8元一斤。“妃子笑、香橙、杨梅这些也略微有些上涨，价格相比去年这会儿稍微高一些。”李大爷说。他表示，南方水果相比北方水果情况略好一些，有的价格已经达到高位，后期应该不会再涨。“像麒麟瓜，现在是将近6元一斤，但是本地瓜快上市了，西瓜价格估计整体会下降。”

据了解，水果的价格与库存有着直接关系。物以稀为贵，苹果、梨这种“大众情人”类基础水果可替代性不高。由于去年倒春寒天气的影响，长时间低温持续，不利于花芽的分化，加上部分地区遇到大风冰雹天气的出现，北方水果产量受到了较大的影响。“现在在售的苹果都是去年的库存，新苹果还没下来呢。”水果摊摊主张女士说，“去年因为受了灾害，库存本来就少，今年苹果涨价也是正常的。”张女士认为，等到今年9月份，新苹果进入市场缓解当前供给不足的情况之后，苹果价格应该会下降。

此外，中国地域宽广、水果品类多样。各地很快将进入荔枝、桃、西瓜、圣女果等水果的盛果期，总体上不会出现“吃不起水果”的状况。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，近期鲜菜、鲜果价格上涨是受季节性因素的影响，高涨的态势不会持续。“从鲜菜、鲜果价格来看，这两个品种明显受到极端天气因素的影响，这些季节性的短期冲击不具有持续性。”

忽高忽低的猪肉价格

——后期可能会有一定幅度上涨，但居民消费不会受到大的影响

与涨得有点猛的水果价相比，进入5月份猪肉价格起伏不定，但因基数较低，整体价格并不离谱。

在三源里菜市场的肉类区，卖猪肉的高大姐介绍，由于猪肉品种不同，五花肉价格也从13元到17元不等。“这段时间猪肉价格稍微涨起来了，主要是因为前段时间价格比较低。”高大姐说。

根据北京新发地市场发布的实时数据，5月17日新发地市场白条猪批发平均价是9.33元/斤，比4月15日的9.35元/斤下降0.21%，比去年同期的6.15元/斤上涨51.71%。猪肉价格周环比小幅下降，月环比微幅下降，年同比大幅上涨。

北京新发地市场统计部负责人刘通表示，猪肉价格同比大幅上涨主要是因为去年同期的肉价过低，为价格上涨留出了较大的空间。“新发地市场的数据显示，去年3至5月份白条猪批发的平均价是近10年同期的最低点，今年虽然同比出现大幅上涨，但是整个4月份的价格在近5年同期中仍然不是同期的高点。”刘通分析。

附近餐馆的王老板在采购猪肉时告诉记者，猪肉价格并没有从低价猛涨到高价的趋势。“做餐饮的同行有的说猪肉价格接下来会越涨越高，有一些人已经囤了不少猪肉了。”王老板说，“但是我觉得不会一下涨得很离谱，这周的价格相比上周也没有涨，猪肉价格这两周一直很平稳。”

入夏，猪肉消费逐渐表现出淡季运行的特征，消费相对疲软。刘通预测，在这种情况下，肉价暂时不具备上涨的可能性。“原来人们预测，肉价在下半年会出现比较明显的上涨，现在看来，肉价上涨的一部分压力已经在3月份提前释放。”

临近端午，由于居民对猪肉需求增加，猪肉价格可能会出现小幅上涨。李奶奶在猪肉摊前挑选着猪肉，表示快到端午节了，她打算买一些五花肉回家腌成咸肉包粽子吃。“每逢过节大家都会来买肉买菜，家里孩子多，就喜欢吃我包的肉粽子。”

国家发改委新闻发言人孟玮此前在回应部分居民对猪肉价格上涨的担忧时表示，受非洲猪瘟疫情、“猪周期”等因素叠加影响，后期生猪和猪肉价格可能会有一定幅度上涨。但由于国内畜禽、水产、禽蛋等商品生产供应较为充足，居民消费不会受到大的影响。

一斤鸡蛋一周涨了0.5元

——鸡蛋期货拉动蛋价上涨，估计近期价格会趋稳并出现回调

不同于水果和猪肉价格上涨是因供给不足，近一周来鸡蛋价格连续走高则是另有原因。

在三源里菜市场卖鸡蛋的袁大姐回忆，一周前普通鸡蛋5元一斤，但现在已经涨到了5.5元一斤。“再往前一点，鸡蛋是4元多一斤，就是普通鸡蛋涨价，像那些土鸡蛋、柴鸡蛋反而没涨。”

上周，新发地市场鸡蛋的批发价是4.50元/斤，比上月同期的4.02元/斤上涨11.94%，同比上涨26.40%。鸡蛋价格周环比明显上涨，月环比大幅上涨，年同比大幅上涨。

另一位鸡蛋商张大爷告诉记者，现在鸡蛋批发价4.7元一斤，而前段时间才卖4.5元一斤。“价格这东西本来就是忽高忽低的。”张大爷说，“只是价格不稳定我们也不好卖。”

鸡蛋供应商刘先生反映，到养鸡场收购鸡蛋，整个过程是比较顺畅的，在养鸡场看不到鸡蛋短缺的现象。业内人士指出，在这种情况下，蛋价连续上涨必有缘由。实际上，近期蛋价连续上涨，主要是鸡蛋期货上涨拉动的。大盘价格上涨拉动蛋价上涨，与鸡蛋的供求关系没有直接的关联。

在北京居住了5年的日本人浅川先生表示，他每逢周末就会来三源里购买这里的伊势红心鸡蛋。“除了伊势鸡蛋外，我也会购买普通鸡蛋。这段时间鸡蛋价格从4元一斤一下就涨到了5.5元一斤。”他认为，这种上涨不是常态，希望蛋价能恢复平稳。

价格主要由供求决定，期货上涨拉动的价格上涨不会持续。刘通表示，4月份以后，鸡蛋期货的价格也是不断波动的，涨涨落落，波动上行，养鸡场不要被这种走势所误导。

刘通分析，近期市场上小码鸡蛋的上市量有所增加，后期将有不少新鸡会相继进入开产期，鸡蛋供应很快会充盈起来。剔除蛋价在夏季会出现季节性上涨的因素，短期内蛋价不存在大幅上涨的诱因。如果不是大盘价格的拉动，近期蛋价会趋稳且出现回调。

(责编：冯粒、曹昆)