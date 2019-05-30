我国填补钒钛磁铁矿综合利用领域标准体系空白

本报攀枝花5月29日电 （记者王明峰）全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会29日在四川省攀枝花市成立，秘书处即设在该市。此举标志着我国组建国家队填补钒钛磁铁矿综合利用领域标准体系空白， 迈出争夺国际钒钛市场标准话语权的关键一步。

新成立的全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会，主要负责国家钒钛磁铁矿综合利用领域标准归口管理，编制标准体系，提出制修订国家标准项目建议；组织开展国家标准的起草、宣传贯彻和培训；对标准实施情况进行评估、研究分析，组织开展国内外标准一致性比对分析，跟踪、研究国际标准化发展趋势和工作动态。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 13 版）

(责编：赵爽、杨曦)