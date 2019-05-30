中国奶酪行业市场潜力巨大

本报北京5月29日电 （任明珠、高云才）中国奶业协会举办的2019奶酪发展高峰论坛传来消息：我国在稳定发展液态奶的同时，把奶酪培育成乳制品新的消费增长点，让消费者从“喝奶”向“吃奶”转变，更好发挥消费拉动生产的作用。

中国饮食传统悠久、奶酪消费基数较低，让奶酪融入传统中餐里，中国奶业为此付出了艰巨的努力。与欧盟人均奶酪年消费量达到18.7公斤相比，我国人均消费量仅有0.1公斤，国内奶酪市场足够深厚。

据了解，目前国产奶酪年产量达2万多吨，进口连续13年快速增长，2018年进口量达到10.8万吨，奶酪市场潜力巨大。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 13 版）

(责编：赵爽、杨曦)