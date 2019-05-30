中国经济发展为世界作出巨大贡献

来自200多个国家和地区的采购商踊跃参与，高技术、高品质、高附加值的参展产品成为“香饽饽”，累计出口成交额达1995亿元……不久前闭幕的第125届广交会，人潮涌动、交易活跃，折射出我国外贸势头好、动能足。世贸组织发布的数据显示，2018年中国占全球出口、进口的份额分别是12.8%、10.8%，成为全球贸易运行的“稳定器”。贸易如同一个生动缩影，印证着一个朴素道理：中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。

国际货币基金组织总裁拉加德曾表示，“世界需要中国，全球经济增长离不开中国的持续发展。”观察中国发展、认识中国经济，既要看中国取得了什么成就，更要看中国为世界作出了什么贡献。在外国观察家眼中，改革开放以来中国的发展，堪称“我们这个时代最激动人心的事件”。今天，中国制造、中国创造、中国建造共同发力，继续改变着中国的面貌；中国经济勇立潮头、发展壮大，练就了强健筋骨，也为世界作出了巨大贡献。

中国经济的贡献，体现于作为全球经济增长的重要引擎，拉动世界经济可持续发展。改革开放至今，中国经济多年保持快速稳定增长，创造了举世瞩目的东方传奇，占世界经济的比重逐渐增加。国际金融危机爆发以来，中国经济增长对世界经济增长的贡献率年均在30%以上。2018年，中国经济实现了6.6%的较高增速，经济总量首次突破90万亿元大关。今年前4个月，中国经济开局良好，保持了良好增长态势，主要经济指标数据超出预期，提升了全球经济复苏的信心。国际社会公认，中国经济已成为世界经济发展的稳定之锚。

中国经济的贡献，体现于主动向世界开放市场，让各国人民搭乘中国发展的快车、便车。近年来，中国扩大开放的努力令世界瞩目。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国又推出5个方面的扩大开放举措，与会各国工商界人士签署了640多亿美元的项目合作协议，合作共赢的“蛋糕”越做越大。世界第二大经济体、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，拥有世界上规模最大的中等收入群体，消费增长潜力巨大……今日之中国，既是品类齐全的“世界工厂”，也是规模超大的“世界市场”。预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。一个全方位对外开放的中国，释放着无尽的发展红利，对世界而言机遇无限，贡献更大。

中国经济的贡献，体现于推动经济全球化，完善全球经济治理。在经济全球化进程遭遇挑战的形势下，中国秉持“和”“合”理念，倡导合作共赢、共同发展，为推动经济全球化注入源源不断的动力和活力。中国倡导共建“一带一路”，顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践。中国同一大批国家的联动发展，使全球经济发展更加平衡。中国支持多边贸易体制，促进贸易和投资自由化便利化，致力于做全球经济治理体系的建设者，努力为解决全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字贡献中国智慧、中国力量。

“浩渺行无极，扬帆但信风”。对于一个拥有近14亿人口的发展中大国而言，中国把自己的事情办好了，对世界而言就是贡献。中国经济具有持续稳定增长的韧劲，不惧料峭春寒，经得起风浪考验，必将继续为世界经济的稳定、健康、持续发展注入新动能。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 04 版）

(责编：赵爽、杨曦)