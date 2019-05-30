民生改善，只有连续不断的新起点

“中国共产党的初心就是为人民谋幸福、为民族谋复兴，党中央想的就是千方百计让老百姓都能过上好日子”，习近平总书记近日在江西考察时的朴实话语，让无数人心中感到温暖。党的十八大以来，我们保障和改善民生取得了累累硕果。今天，对于各级干部来说，面对复杂变化的国内外大势，如何坚定落实好各项民生改革举措，把改善民生推进到更高层次，让老百姓的生活“芝麻开花节节高”，今后的日子更美好？本版今起推出系列评论，与广大干部一起深入思考这一课题，共同求解保障和改善民生之道。

——编 者

增进民生福祉是发展的根本目的。兼顾经济发展与民生改善，不仅体现着一种价值理念，更是一种发展智慧

“我们要饮水思源，不能忘了革命老区和革命先烈”“岢岚县赵家洼村整村搬迁后，老百姓就业有没有着落？”“金寨县什么时候能脱贫摘帽？”……近日，习近平总书记在江西考察并主持召开推动中部地区崛起工作座谈会，对老区群众的热切关心、对脱贫攻坚的殷殷嘱托，展现了念兹在兹的人民情怀，彰显了我们党执政为民的价值追求。

“我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境”“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。2012年11月15日，刚刚当选中共中央总书记的习近平，用朴实的语言，道出了人民心中的梦想，拨动了无数百姓的心弦。党的十八大以来，以人民为中心的发展思想，为民造福的坚定信念，贯穿于这个国家向前迈进的每一个瞬间。

党的十八大以来，在经济下行压力增大、财政收入增速放缓的情势下，各项民生指标却逆势上扬、全线飘红。织密世界最大的社保体系，为亿万人民生活兜底；解决世界最难的就业问题，新增就业连续6年超1300万人；攻坚世界最复杂的扶贫难题，力求全面建成小康社会“一个都不能少”。从户籍改革破冰到异地高考试水，从推进简政放权到建立权力清单，全面深化改革让更多人拥有人生出彩的机会。实实在在的举措，实实在在的成效，兑现了这样的铿锵誓言：“保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点”，印证了这样的坚定决心：“中国共产党的初心就是为人民谋幸福、为民族谋复兴，党中央想的就是千方百计让老百姓都能过上好日子”。

事实上，兼顾经济发展与民生改善，不仅体现着一种价值理念，更是一种发展智慧。在经济发展过程中处理好财富分配问题，让更多人能够分享发展红利，就能够为扩大内需、激励消费、激发内生动力创造条件。比如说，去年最终消费支出对GDP增长贡献率为76.2%，连续5年成为中国经济增长第一驱动力，人们能消费、愿消费、敢消费的背后，是居民收入增速高于GDP增速，是各项制度为创新创业提供了政策支撑。再比如，在脱贫攻坚过程中，产业扶贫遍地开花，各地根据自身不同资源禀赋发展不同产业，既增加了贫困群众收入，又为各地经济发展注入内生动力。可以说，既做大蛋糕又分好蛋糕，既追求效率又注重公平，就能实现经济发展与民生改善的良性循环。

增进民生福祉是发展的根本目的。坚持在发展中保障和改善民生，不是一时性的政策安排，而是新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容，承载着中国共产党什么时候都不能忘的初心和使命。今天，人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。顺应人民的美好生活需要，要求我们推动民生改善再上层楼、更进一步。我们要把握尽力而为和量力而行的关系，既最大限度改善民生，又不能让民生改善脱离发展实际，更不能搞过度福利化，寅吃卯粮；要处理好政府托底和个人奋斗的关系，既要不断完善社会保障制度，也要防止滋生“等靠要”的思想，继续激扬奋斗精神。多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义，就能把民生改善书写在新时代的年轮里，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感。

“本根不摇，则枝叶茂荣”。从驱车300多公里深入太行山深处，到不远千里踏进湘西武陵山区，再到深入江西赣南革命老区……党的十八大以来，习近平总书记饱含深情的考察调研，生动地诠释着我们党的不变初心。各级党委和政府、广大党员干部不忘初心、牢记使命，把保障和改善民生工作做到实处、细处，老百姓的日子一定会越过越红火。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 05 版）

(责编：赵爽、杨曦)