斩断偷拍的黑色利益链

种种偷拍行为，侵害了当事人的合法权益，影响了公众的安全感。要想彻底整治乱象，就必须聚焦病灶、猛药去疴，加大打击力度、升级治理手段

提到“偷拍”，不少人认为，这是少数明星才会遭遇的烦恼。但近年来，酒店房间内暗藏针孔摄像头，女性在公共场所被偷拍，相关图片或视频被上传到不法网站……类似案例并不鲜见。种种偷拍行为，侵害了当事人的合法权益，影响了公众的安全感。

偷拍现象为何频频发生、屡禁不绝？这其中，有的源于偷拍者的窥私心理、不良嗜好，但更值得警惕的是，一些人铤而走险、干违法勾当，完全是“黑生意”的利益驱动。事实上，从制造出售器材到售卖传播不雅视频，偷拍已形成一条完整的黑色产业链。今年3月，公安部通报“净网2018”专项行动十大案例，其中就有一起偷拍案件：不法分子将改造过的智能摄像头安装在宾馆吊灯、空调等隐蔽处，通过手机软件收看、管理回传画面，再由账号代理吸引网民购买观看账号。偷拍视频数量之多、受害人群之广，令人触目惊心。

在信息社会快速发展的今天，保护个人隐私的重要性更加凸显。以普通人为目标的偷拍，一旦与隐蔽的网络色情产业相结合，其所产生的危害，势必大大超出个别的、偶发的案件。不法分子以几元到几十元在网上批发出售的视频，每一段都对应着无辜的受害者。现实中，在搜索引擎中输入“遭遇偷拍怎么办”，可以看到大量求助帖。许多网友表示，即便发现被偷拍，也很难维权。事实证明，要想彻底整治乱象，就必须聚焦病灶、猛药去疴，加大打击力度、升级治理手段，彻底斩断偷拍的黑色产业链。

偷拍并非新现象，现在偷拍行为增多，一个重要原因是器材比以往更容易获取。因此，必须管住源头，严格落实国家关于窃视听器材生产、销售的法律法规，依法严惩违法违规者。今年1月1日起施行的电子商务法明确规定，不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易的商品或者服务。然而，在一些网络购物平台上，用户只需花几百元就能轻易买到微型摄像头。一些非法网店为何能长期存在？电商平台经营者是否履行了审核义务？对此，只有进一步完善制度、强化监管，对问题发现一起惩处一起，才能形成对非法生产、销售行为的有力震慑。

整治偷拍乱象，还必须及时发现、严厉惩处偷拍者，对相关人员进行曝光。前不久，一名游客在入住某地民宿后，在路由器中发现了针孔摄像头，后经警方调查，系房主故意安装。偷拍行为侵犯公民隐私权，违反治安管理处罚法相关规定，还可能构成传播淫秽物品牟利的刑事犯罪。在移动互联时代，偷拍变得容易，但查处偷拍行为的手段也更丰富。近期，公安机关重拳打击各类网络违法犯罪活动，网监部门陆续发现并破获多起偷拍案件。善于运用技术手段，提升发现能力，就能让偷拍者无处藏身、无所遁形。

面对已成产业的“批量”偷拍，除了相关部门加强治理，全社会也应提升警觉、促成共治，在公共场所形成制度化的防范措施。对酒店、民宿行业来说，应加强自律，将防偷拍列入服务规范，提升安保措施。对于公交车、地铁、公共卫生间、商场试衣间等场所，不妨加强巡查、放置醒目的警示牌。只有动员更多社会力量参与，才能让偷拍行为不再发生。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 05 版）

(责编：赵爽、杨曦)