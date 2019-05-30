以“全链条”思维保护版权

一段时间以来，《流浪地球》《飞驰人生》《疯狂的外星人》等几部热播电影出现了不少盗版。这不仅侵害了影视作品制作方、出品人的合法权益，也影响了我国影视行业提质升级。为此，公安部部署开展打击电影侵权盗版违法犯罪活动，并成功侦办了“2·15”系列专案。持续重拳打击侵权盗版犯罪将成为常态。

创新是一个国家、一个民族发展的不竭动力，保护知识产权、实施国家知识产权战略，是建立创新型国家的重要举措。有学者曾说，优秀的文化作品能铸魂聚气，真正强大的国家都有强大的文化实力。盗版的存在，不仅仅侵犯著作权，打击创作者信心，干扰正常市场秩序，损害合法经营，更会损害创新文化形成，不利于国家软实力的提升。

加强知识产权保护，是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力的重要保障。我国出台了若干知识产权政策文件，对知识产权保护起到了巨大推动作用，但依然迫切需要配套制度的完善与实施。有鉴于此，去年我国重新组建国家知识产权局，就是为了“完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来”。

充分运用法律手段打击盗版行为，已成为社会共识。近年来，我国不断完善知识产权保护法律体系。从立法角度看，先后制修订十多部法律法规，将知识产权等无形财产与有形财产保护摆到同等重要的位置；从司法角度看，从最高人民法院设立知识产权法庭到各地成立知识产权法院（庭），知识产权法院体系从无到有，越来越完善；从执法角度看，在知识产权领域引入惩罚性赔偿制度，不断加大知识产权侵权违法行为惩治力度。下一步，相关部门还要切实解决维权成本高、执法难等问题，维护权利人和社会公众利益。

当然，要建立覆盖整个知识产权链条的“保护网”，不仅需要法治助阵，也需要方方面面配合。首先，要加强版权文化宣传，发力普及正版，形成全社会尊重版权及认同其对社会发展贡献的共识。其次，要加强技术研发，升级相关设施设备，提高安全性能，阻断盗版渠道。再次，针对知识产权案件暴露出的问题和监管薄弱环节，既要充分运用信息化、大数据手段，提升新形势下发现、打击侵权盗版违法犯罪的整体效能，并加强部门协作配合和协同共治，探索建立正版全过程保护机制。同时，也应同世界各国加强知识产权保护合作，充分吸收借鉴国际先进经验，更好保护中国企业的原创权益，为中国创造保驾护航。

在2019中国网络版权保护与发展大会上，国家版权局等4部门正式启动打击网络侵权盗版“剑网2019”专项行动。根据世界知识产权组织发布的《2018年全球创新指数报告》，中国排名升至全球第十七位，成为唯一进入前20强的中等收入经济体。强化知识产权创造、保护、运用，中国已经成为知识产权国际规则的坚定维护者、重要参与者和积极建设者。

（作者单位：北京金融街集团）

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 05 版）

(责编：赵爽、杨曦)