共享发展机遇 共商合作大计

“数博会给全世界搭建了一个合作共享的平台，各种前沿的黑科技同台碰撞，国内外的科技大咖同台交流，齐心合力、共同创造人类的美好数字生活。”5月26日至29日，2019中国国际大数据产业博览会在贵阳举行，加强科技领域的合作交流成为会场内外的普遍共识。

本届数博会以“创新发展·数说未来”为主题，集中展示全球大数据发展成果，发布行业高新技术。2.6万余名嘉宾参会，观展人数超12.5万人。贵州省共签约项目125个、签约金额1007亿元。

激活动能 助力减贫

“数字经济浪潮席卷全球，不仅使数据变成了新的生产要素和发展引擎，更引发了传统产业加速变革，推动实体经济加速发展。”工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长王建伟说。

“大数据正在改变经济运行模式。数字经济不仅仅是我们的‘石油’，而且能够让经济运行得更好。”牛津大学网络学院互联网治理与监督专业教授维克多·迈尔·舍恩伯格表示。

除了展示在激活发展动能方面的作用之外，突出大数据助力全球减贫事业，是本届数博会的一大特色。在“大数据与全球减贫”高端对话活动中，嘉宾们分享本国减贫经验，积极出谋划策，助力全球减贫。

贵州省委副书记、省长谌贻琴表示，近年来，贵州紧扣融合这一新时代大数据发展的最大特征和价值所在，积极推动大数据与脱贫攻坚、乡村振兴深度融合，加快了脱贫进程，提升了脱贫质量。

联合国开发计划署代理驻华代表戴文德表示，中国贡献了全球70%的减贫成效，这有赖于创新和大数据，比如建立全国性的贫困数据库，对贫困原因分类梳理，精准扶贫。

深化合作 互利共赢

数字时代，万物互联互通，深化交流、加强合作是人心所向，互利共赢、共同发展是时代大势。

本届数博会，共有来自61个国家及地区的742名境外嘉宾参会，分别比上年增96.8%和38.4%。境外参展企业156家，较上年增长178.57%。

法国人工智能中心总裁顾海说：“国际合作对于人工智能未来的成功非常重要。”

国际合作大势所趋，国内互动风生水起。京、津、冀、黔四地共同签署了大数据发展战略合作协议，探索大数据产业发展地区合作模式，助力“数字中国”建设；贵阳市政府与上海依图网络科技有限公司签署战略合作协议，合力推动贵州人工智能产业生态建设；贵安新区与23家企业集中签署合作协议，共签约20个项目；各方深化拓展合作领域，谋求互利共赢。

数字“蝶变” 点亮未来

数博会上，最新的大数据前沿技术、领先应用成果、未来科技皆是吸睛的焦点。

中国社科院城市与竞争力研究中心研究员李博认为，随着智能时代到来，越来越多的智能科技成为化解城市困局的良药，绘就人与城市和谐共处的新图景。

大数据让几乎所有领域都发生着数字“蝶变”，越来越多的人享受到了大数据红利，越来越多的行业、城市刮起了“智能风暴”。

在数博会展会现场，遵义市桐梓县易地扶贫搬迁后续扶持大数据管理平台令人耳目一新，全县25个乡镇街道的20336名搬迁群众的情况一目了然。“通过对移民群众基础数据的汇总与分析，形成可视化量表，用数据管理、用数据决策。”桐梓县扶贫办工作人员娄婷婷介绍。

在中国联通展馆，现场观众对一顶头盔产生了浓厚的兴趣，争相试戴。这款可穿戴AR警务头盔，由AR眼镜、全景摄像头、语音对讲、实时翻译等功能组成，能够实现智慧新警务场景应用需求。

讯飞幻境北京科技有限公司董事长、CEO闫宏伟说，当前人工智能正在与各行业深度融合，概念、构想逐渐“照进现实”，加速推进社会智能化发展。

49项领先科技成果，十佳大数据案例，10项黑科技等创新成果……数字技术领域的一系列创新，正不断点亮未来。(万秀斌 汪志球 黄 娴)

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 10 版）

(责编：赵爽、杨曦)