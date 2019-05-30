全国年轻一代民营企业家理想信念教育活动在西柏坡举行

本报北京5月29日电 （记者杨昊）记者从全国工商联获悉：全国工商联29日在河北省平山县西柏坡革命圣地举办年轻一代民营企业家理想信念教育活动。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席活动，为在西柏坡设立“全国非公有制经济人士理想信念教育基地”揭牌，并围绕建设新时代中国特色现代商业文明主题为年轻一代民营企业家授课。

本次教育活动为期3天，来自全国各地的117位年轻一代民营企业家将参观西柏坡陈列展览馆、西柏坡国家安全教育馆、中共中央旧址、七届二中全会旧址和中央统战部旧址，赴正定县塔元庄村进行现场教学，并围绕践行西柏坡精神讨论交流等。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 10 版）

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