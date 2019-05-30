中国与中东欧16国去年贸易额822亿美元

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数据来源：商务部
本报北京5月29日电 （记者王珂）在29日举行的国新办新闻发布会上，商务部部长助理李成钢介绍，中国与中东欧国家经贸合作成果丰硕，经贸合作机制不断完善，双边贸易稳步增长，相互投资持续扩大，基础设施互联互通进展顺利。
据介绍，2018年中国与中东欧16国贸易额为822亿美元，较2011年增长55.4%。特别是中国自中东欧国家进口额，较2011年增长了80.7%。据不完全统计，中东欧国家在华投资超过15亿美元，中国企业在中东欧国家投资逾100亿美元，涉及机械制造、化工、金融、环保、物流、新能源等领域，双向投资带动产能合作，正在成为双方经贸合作新的增长点。
浙江省副省长朱从玖介绍，中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于6月8日至12日在宁波举办。博览会开放特色更加鲜明，参与范围更加广泛，活动内容更加务实，设置了总面积11万平方米的展览，邀请了3500多家各类采购商和投资商参会。
宁波市副市长李关定介绍，宁波务实推进与中东欧合作，2018年宁波与中东欧国家累计双向投资项目141个，与78所中东欧院校签署近100个合作项目。
《 人民日报 》（ 2019年05月30日 02 版）
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