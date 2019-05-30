原标题：“蒜你狠”会卷土重来吗？专家：或会继续小幅上涨

“蒜你狠”会卷土重来吗

大蒜消费群体相对固定，消费弹性小，经过多年发展，生产量和消费量已相对均衡，形成了种植区域相对集中、市场格局相对稳定的产销特征

在一些产区，储存大蒜的热潮已开始出现，少数从未经营过大蒜的商户也开始大量储蒜，专家提醒，蒜农蒜商千万不要惜售

资料图：大蒜。中新社发 张宇 摄

5月28日，北京新发地农副产品批发市场大蒜批发平均价为8元/公斤，比1月1日的4.5元/公斤上涨77.8%。不少人惊呼，“蒜你狠”卷土重来。

那么，大蒜价格是否会迎来新一轮非理性上涨呢？

“近期蒜价恢复性上涨属市场正常调节。今年大蒜价格高于去年，但上涨空间有限。”刚从大蒜主产区之一山东省兰陵县实地调研回京的中国农业科学院农业信息研究所研究员孔繁涛如是说。

兰陵县大蒜目前正进入收获期。孔繁涛5月27日在兰陵县田间看到，“土蒜”地头收购价格在每公斤3.6元至4.0元之间。基于今年蒜薹良好的市场行情，农民对大蒜后市行情普遍看好。

在孔繁涛看来，大蒜价格虽然已经连续9个月上涨，但总体仍属低位运行阶段。5月份(截至5月22日)农业农村部重点监测的全国农副产品批发市场每公斤大蒜均价为6.75元，较4月份低0.8%，同比上涨45.8%，但较近3年同期平均价仍低22.0%，较近5年同期平均价仍低2.9%。

大蒜耐储，交易属于跨期销售，市场呈现明显多年周期性。本轮周期自2017年6月份新蒜季开始价格出现断崖式下跌，2017年至2018年冷库蒜销售期价格持续低位运行，2018年新蒜季继续下跌，个别产区大蒜价格一度跌破10年来最低点。2018年8月份以后，价格开始缓慢回升。进入2019年，受不利天气、流通及减种预期影响，蒜价上涨速度加快，但仍处近年较低水平。

“大蒜价格恢复性上涨，主要原因是种植面积减少。”农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶说。

大蒜产品特色突出，消费群体相对固定，消费弹性小，经过多年发展，生产量和消费量已相对均衡，形成了种植区域相对集中、市场格局相对稳定的产销特征。从近10年来市场行情分析看，大蒜价格呈现出明显的周期性波动，基本形成了3年一个波段、6年一个大循环的“蒜周期”。目前，大蒜价格就处于新一轮周期恢复上涨的波动阶段，主要原因是大蒜种植面积明显减少。受2017年和2018年大蒜种植面积持续增长，蒜价大幅下跌影响，2019年大蒜种植面积明显缩减。主产区山东省金乡县联合中国农业科学院农业资源与农业区划研究所遥感监测团队在今年5月17日发布的监测结果显示，2019年全国大蒜主产区11个省份102个县(市、区)种植面积为598.69万亩，其中金乡县52.39万亩，同比减少18.8%。综合农业农村部蔬菜市场信息分析预警团队日常监测调度情况，张晶估计2019年全国大蒜减种幅度在15%左右。

大蒜减种了15%，是否意味着后市价格还将继续大涨呢？

孔繁涛告诉记者，从近期调研情况看，主产区大蒜单产水平或将较往年有所提高。虽然个别产区可能出现各类不利情况，但去年冬天和今年春天整体天气情况有利于大蒜生长。此外，2018年库存蒜余量较高，高位库存使市场承压，后期蒜价上涨空间有限。

张晶表示，今年大蒜种植面积减少，但平均单产仍将处于较高水平，总产量不会低于常年平均值。预计后市蒜价可能会继续小幅上涨，但上行空间有限。

值得注意的是，在一些产区，储存大蒜的热潮已开始出现，少数从未经营过大蒜的商户也开始大量储蒜。

“蒜价后期继续上涨的空间很有限。已经入库的鲜蒜面临较大的销售压力，有经验的商户现在都不敢出手收储。”北京新发地农副产品批发市场统计部经理刘通说。他提醒，蒜农蒜商千万不要惜售，趁着现在行情不错，应抓紧变现。黄俊毅

经济日报·中国经济网记者 黄俊毅

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