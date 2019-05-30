原标题：一季度增速普遍下滑 互联网进入“白银时代”

截至昨日，腾讯、百度、美团、京东、新浪等中概股互联网公司发布了一季报，从财报表现来看，虽然营收、增速业绩亮眼，但增速下滑已经成为互联网行业的主旋律。尽管增速放缓，但这仍然是一个持续上升的行业。

文/ 广州日报全媒体记者倪明

29日，58同城一季报显示，2019年Q1实现营收30.283亿元（人民币，下同），维持90.2%毛利率水平。

当天，欢聚时代发布2019年第一季度财报也显示，YY2019年第一季度总营收47.806亿元，同比增长47.1%，净利润31.204亿元，同比增长223.9%，营收、净利润增长双双超预期。

巨头增速纷纷下滑

财报显示，巨头增速进入下降通道。一季度，腾讯营收854.7亿元，净利润272.1亿元，同比增速16%；阿里营收为934.98亿元，净利润为258.3亿元，增速51%，管理层预估明年增速将降至32.7%；百度营收241亿元低于市场预期，净亏损3.27亿元，同比增速15.4%，出现2005年上市以来的首个季度亏损；京东一季度实现净收入1211亿元（约合180亿美元），同比增20.9%；网易第一季度营业收入为184亿元，同比增长29.5%。此次微博、新浪股价大跌，也与新近发布的营收不及市场预期有关。

对此，华创证券分析师直言，对BATJW，尤其是BAT三巨头而言，从微观来看，研发与销售开支、内容成本以及持续投入尚未盈利的新业务是三个拉低盈利增速的主要因素。

股价涨幅榜

前列仍是互联网公司

广州日报全媒体记者梳理发现，2018年以来，境外上市的互联网中概股股价跌幅超过三成的不在少数。但纵观美国中概股季度涨幅榜，互联网公司仍跻身前列，去年上市的趣头条以80.32%的涨幅位居榜首，虎牙直播、携程网分别以74.16%、60.64%的涨幅位居二、三位，陌陌、新东方等个股也排名靠前。

有分析人士称，虽然影响互联网中概股价格变化的因素比较多，但去年以来股价调整，主要同业绩成长性放缓有关。而从整体上看，2015年6月到2016年7月，互联网中概股也经历了一波较深的调整。

与海外巨头一季报表现同比，中国互联网行业已过高速增长阶段，20%左右是平均增速水平。

中国互联网公司是否触及阶段性天花板？老虎投研团队接受广州日报全媒体记者采访表示，去年以来中概股跌幅较大波及较广，但在此之前是整个2017年的成倍增长。一方面是这些公司进入“高速增长期”，另一方面是经济环境红利，刺激风险资本进入权益类资产，因此推高市值，许多公司都处于偏高的估值状态。互联网企业的发展节奏远大于传统行业。而仅仅经过几个财年，一些公司连续几年的“高速增长”开始乏力，增速趋向稳定甚至下降，以至于渐渐失去此前的吸引力，估值也相应得到修正。

今年是老巨头转型及

小巨头突围的关键期

当前整个互联网行业，高速增长的黄金时代都已成过往，互联网进入“白银时代”。而2019年将是各个巨头集中于转型与调整的关键一年。华创证券分析师认为，BAT更倾向于维持现有核心业务的稳定保守增速，以支撑转型与开拓新业务所带来的巨大成本，放弃当前高额利润，更大力度投资未来，实现未来现金流的最大化。

在BAT调整期的目前节点，是第二梯队且已经形成规模壁垒的小巨头的突围关键期，包括美团点评、爱奇艺、拼多多等。

市场焦点

人才招聘需求仍最旺盛

尽管过去一年来中国互联网科技行业遭受了资本寒冬的洗礼，但多个招聘平台数据显示，凭借具有高竞争力的薪酬水平和依然广阔的发展空间，一季度互联网科技行业对人才的吸引力依然较其他行业有倍数级优势。

BOSS直聘研究院数据显示，2019年，有32%的应届海归将互联网作为首选期望行业，较2017年增加2个百分点。

领英2019年“金三银四”热门职业洞察发现，互联网依然是2019年初招聘需求最旺盛的行业。前十位热门职业中，有七个来自互联网行业，其中又以BAT等著名大厂为首。

同比之下，互联网行业在领英平台上发布的职位占总数的21%，远超其后的汽车（14%）和信息技术服务（9%）。与此同时，人才涌入互联网行业的热度也始终不减。根据领英用户档案数据，2019年第一季度流入互联网行业的流入/流出比为1.40，这意味着每当1位从业者从互联网行业流出，即有1.4位从业者流入填补他的空缺。

(责编：赵爽、杨曦)