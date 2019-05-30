共享单车“入栏结算”能否推而广之？

记者从北京市东城区获悉，6月起，故宫、王府井周边及金融街将同时试点共享单车“入栏结算”。对共享单车停放不入栏的用户，第一次会通过APP后台警告；第二次则在使用费的基础上增加2元调度费；如果出现三次及以上，调度费将增加至5元。
从共享单车“横空出世”开始，乱停放问题，就如影随形。各界“声讨”不断，助力颇多，但未有显著成效。
难道乱停放问题真的无药可解？非也。早在问题出现之初，已有有识之士建言，用好技术手段，加大惩处力度，规避乱停放问题。但一直以来，共享单车企业忙着跑马圈地，无暇分身，非不能为而不想为，导致乱停放问题成了老大难。此次北京试点“入栏结算”，正是治乱之举，有望通过“电子围栏”、5元“罚款”等措施，倒逼用户自觉停车入栏，让单车停放不再“任性胡来”。
“入栏结算”能否推而广之？这涉及几个关键变量。其一，政府监管。仔细看“入栏结算”探索，监管部门的推动至关重要。企业不按一定时限解决乱停乱放、破损废弃等问题，会影响企业评分及投放数量。也就是说，企业是否在调度、维护等方面动真格，将直接影响市场占有率。其二，便利水平。相比于公共自行车，共享单车的创新在于随骑随走。“入栏结算”并不是要把共享单车打回“原形”，而是要借助技术手段，画定充足、规范的停放区域、禁停区域。这要花细功夫，考验精细化管理水平，需要各地与共享单车企业共同努力。
规范有序，才能行稳致远。期待“入栏结算”式的改变越来越多，让共享单车更好地服务用户、带来美好。
（夏振彬）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】