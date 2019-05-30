原标题：共享单车“入栏结算”能否推而广之？

记者从北京市东城区获悉，6月起，故宫、王府井周边及金融街将同时试点共享单车“入栏结算”。对共享单车停放不入栏的用户，第一次会通过APP后台警告；第二次则在使用费的基础上增加2元调度费；如果出现三次及以上，调度费将增加至5元。

从共享单车“横空出世”开始，乱停放问题，就如影随形。各界“声讨”不断，助力颇多，但未有显著成效。

难道乱停放问题真的无药可解？非也。早在问题出现之初，已有有识之士建言，用好技术手段，加大惩处力度，规避乱停放问题。但一直以来，共享单车企业忙着跑马圈地，无暇分身，非不能为而不想为，导致乱停放问题成了老大难。此次北京试点“入栏结算”，正是治乱之举，有望通过“电子围栏”、5元“罚款”等措施，倒逼用户自觉停车入栏，让单车停放不再“任性胡来”。

“入栏结算”能否推而广之？这涉及几个关键变量。其一，政府监管。仔细看“入栏结算”探索，监管部门的推动至关重要。企业不按一定时限解决乱停乱放、破损废弃等问题，会影响企业评分及投放数量。也就是说，企业是否在调度、维护等方面动真格，将直接影响市场占有率。其二，便利水平。相比于公共自行车，共享单车的创新在于随骑随走。“入栏结算”并不是要把共享单车打回“原形”，而是要借助技术手段，画定充足、规范的停放区域、禁停区域。这要花细功夫，考验精细化管理水平，需要各地与共享单车企业共同努力。

规范有序，才能行稳致远。期待“入栏结算”式的改变越来越多，让共享单车更好地服务用户、带来美好。

（夏振彬）

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