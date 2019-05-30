给信用卡病毒式营销开法治药方

“鉴于您信用优良，已成为我行信用卡优选用户，点击立即申领。”这样的信用卡短信推销，每天都像病毒一样发送到很多人的手机上。据新华社报道，近年来，由于银行在信用卡业务上的激烈竞争，争相“拼规模”“抢市场份额”，病毒式的畸形营销愈演愈烈。

信用卡业务已经成为银行的重要利润来源，各家银行都在发力布局信用卡业务，我国信用卡发卡量每年都在大规模增长。央行公布的数据显示，截至2018年末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张，同比增长16.73%，不少银行的累计发卡量都突破了1亿张。不过，信用卡发行火爆的背后，花式营销获客、强制办卡等现象备受公众诟病。

眼下，用“无孔不入”形容一些银行的信用卡营销，可以说一点也不为过。浏览新闻、观看短视频、阅读微信文章，随时都会被推送信用卡广告。尽管已明确表示不办信用卡，但还是不断接到电话、短信、邮件疯狂推荐、骚扰，甚至在没有同意办卡的情况下，可能直接收到一张快递到家里的信用卡……

其实，信用卡发行并不必然带来利润。目前“一人多卡”的授信情况极为普遍，许多信用卡发卡日就是死卡日，从未被激活使用。对此，银行应端正营销理念，摒弃“重发行、轻管理”的做法，不能只盯着发卡数量和市场份额“跑马圈地”，而应下工夫提高发行的含金量，让更多客户愿意主动用卡而非被动办卡。

遏制信用卡营销乱象，除了银行自身需改进服务外，更需要有关部门加强监管，广大消费者积极维权。法治社会，市场主体的行为必须受到法律的规范和约束。信用卡病毒式营销行为，往往已经逾越了法律底线，需要开出法治药方加以化解。

比如，短信推销侵犯公众安宁权。《广告法》明确规定，任何单位或者个人未经当事人同意或者请求，不得向其住宅、交通工具等发送广告，也不得以电子信息方式向其发送广告。现实中，信用卡短信推销铺天盖地，甚至在消费者明确拒绝的情况下继续骚扰，这种做法已经侵犯了公众的安宁权，涉嫌违反《广告法》，应该得到惩戒。

比如，收费“陷阱”侵害消费者知情权。信用卡在推销时往往讲得天花乱坠，却对信用卡领用条款及章程提示说明语焉不详。说好的“免年费”，实际上免的只是第一年年费，或者每年要交易到一定额度才可以免年费，这很容易误导消费者，引发消费纠纷。根据《消费者权益保护法》，“经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。”对此，应明确银行的举证责任，提高违法成本，倒逼其加强信用卡相关解释提示服务，更好地满足消费者的知情权和公平交易权。

再比如，未激活即收费同样属于违规。原银监会2011年出台的《商业银行信用卡业务监督管理办法》第四十九条规定，信用卡未经持卡人激活，不得扣收任何费用。但在现实中，不激活不开卡也要收年费的现象依然存在，有的银行卡年费会以欠款的形式记录在持卡人的账户中，在当事人不知情的情况下造成逾期并影响个人征信情况。有关部门应加大执法检查力度，对损害消费者权益的行为依法严厉查处。

(责编：赵爽、杨曦)