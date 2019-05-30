原标题：5G网络尚未完全建成 须警惕资本狂欢“大跃进”

虽然5G产业空间巨大，但要实现大规模商用还面临不少压力。比如，5G网络尚未完全建成，运营商投资仍较为谨慎，部分技术产品还不成熟，投资收益回报还不够明朗等。对待5G发展要尊重科学和市场规律，冷静对待，既不能被动等待也要谨防“大跃进”。

专家表示，在5G建设方面，当前5G国际标准尚未完全确定，运营商4G投资尚未收回。在应用方面，5G网络尚未建成，5G应用场景探索还不完善，5G应用所依赖的技术产品还不成熟，产业链上的商业模式还不够明晰。虽然在5G远程诊断、5G智能制造等方面不断涌现新的应用案例，但是真正大规模落地还需要时间。

面对种种不确定性，运营商们对于5G还比较谨慎。根据中信建投的报告，预计中国运营商5G主体投资（主要包括规划期与建设期的相关资本开支）规模将达1.23万亿元，较4G投资规模增长68%。而从目前三大运营商公开的2019年5G相关资本支出情况来看，中国联通计划投资60亿至80亿元、中国电信计划90亿元、中国移动计划不超过172亿元，总计规模约在236亿至342亿元之间。中国移动此前就表示2019年要“务实、审慎地推进5G网络建设，部分城市实现5G试商用”。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所研究室主任冯晓辉表示，企业较为谨慎的原因是多重的，一方面5G投资的规模较大，另一方面5G并未展现出立即可见的、确定性足够的应用需求。中国国际经济交流中心研究员张影强表示，多地已经出台了5G发展规划，但实际落地要靠企业，这取决于运营商投资额度有多大、是否有稳定的现金流、未来的投资收益回报等。

工信部也表示，建得好不是5G的目的，用得好才是5G真正的目的。除了通信公司、手机公司外，特别需要一些垂直应用行业、全社会的力量，推出一批贴近市场、快速落地的好的5G应用。对此，下一步将推动相关企业加强与各行各业、各领域的沟通协作，深入挖掘5G的典型应用。运营商已经开始行动。例如，中国联通日前表示将打造200家以上的5G示范项目，50家以上的5G开放实验室，100家以上的5G创新应用，20个以上的5G应用和1000个以上的成员单位。

“对待5G发展要尊重科学和市场规律，冷静对待，既不能滞后也不能大跃进。”在引导5G产业健康发展上，冯晓辉建议，一方面相关部门要充分运用好频谱、牌照等手段，引导产业科学、健康发展；另一方面要做好产业发展的配套性建设，如5G应用的行业标准、评价体系，以及各类行业公共服务平台等；此外，还需要强化风险意识，企业需要在掌握5G核心技术的基础上，积极探索5G衍生产业。

(责编：赵爽、杨曦)