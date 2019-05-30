北京市消协：14件网购儿童玩具未达标

北京商报讯（记者 王晓然 徐天悦）5月29日，北京市消费者协会发布了部分网购儿童玩具的比较试验报告。比较试验结果显示，大多数主流品牌玩具样品安全性较好。不过，100件儿童玩具样品中也有14件样品未达到相关标准要求，主要是标识、机械与物理性能、增塑剂和电玩具的安全存在问题。

据悉，本次比较试验的样品由北京市消费者协会工作人员以普通消费者的身份从天猫、京东、淘宝、苏宁易购、唯品会、聚美优品、亚马逊、网易考拉、1号店、宜家官网等网络购物平台购买，涉及北京市、天津市、上海市、山东省、浙江省、江苏省、福建省、广东省等省市企业生产或经销的76个品牌的100件儿童玩具样品。样品购买价格最低的12元/件，最高的1158元/件。

本次比较试验委托深圳市英柏检测技术有限公司，依据GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、GB 19865-2005《电玩具的安全》等标准对儿童玩具样品的标识、机械与物理性能、燃烧性能、特定元素的迁移、增塑剂、电玩具的安全性能进行测试。比较试验结果仅对购买的样品负责。

测试结果显示，大多数主流品牌玩具样品安全性较好。100件儿童玩具样品中有14件样品未达到相关标准要求，主要是标识、机械与物理性能、增塑剂和电玩具的安全存在问题。14件不达标玩具主要来自电商平台京东商城2件，聚美优品2件，唯品会2件，天猫商城2件,1号店1件，苏宁易购2件，海囤全球1件，亚马逊1件，我买网1件。（王晓然 徐天悦）

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