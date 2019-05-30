香港竞争力排名全球第二

据新华社香港5月29日电 （记者郜婕）瑞士洛桑国际管理发展学院发表的《2019年世界竞争力年报》中，香港的排名保持在全球第二位。香港特区政府29日表示，特区政府一直致力提升香港经济的竞争力和活力，这一报告再次肯定香港是全球最具竞争力的经济体之一。

报告根据“政府效率”“营商效率”“经济表现”“基础设施”4项因素评估全球63个经济体的竞争力。香港前三项的排名分别为第一、第二和第十。受惠于特区政府在基建、创新科技、教育等范畴增加投资，香港“基础建设”的排名轻微上升至第二十二位。

特区政府发言人表示，面对全球经济体的激烈竞争，香港必须继续巩固自身竞争优势，包括自由开放的市场、高效的公营部门、公平和方便的营商环境。

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