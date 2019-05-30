新华社北京5月29日电 （记者侯晓晨）针对美国财政部日前公布半年度汇率政策报告一事，外交部发言人陆慷29日表示，中方多次建议美方不要对他国汇率进行单边评估，一国是不是操纵汇率不是美国定的，有关多边国际机构对于各国汇率一直有权威的评估。

美国财政部28日发布针对主要贸易伙伴的《国际经济和汇率政策报告》，认为美国的主要贸易伙伴均未操纵汇率，但将中国、德国、爱尔兰、意大利、日本、韩国、马来西亚、新加坡和越南9个国家列入汇率政策监测名单。

在29日举行的外交部例行记者会上，陆慷在回答有关提问时说，中方注意到了美方发布的有关报告，报告中关于中国没有操纵汇率的结论符合基本常识与国际社会的共识。

他表示，希望美国能够尊重客观事实，尊重市场规律，不要把汇率问题政治化。同时，中方多次建议美方按照有关多边国际规则办事，不要对他国汇率进行单边评估。“一国是不是操纵汇率不是美国定的，有关多边国际机构对于各国汇率一直有权威的评估。”

陆慷说：“就中方而言，我们将坚定不移地深化汇率市场化改革，继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”

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