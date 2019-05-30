原标题：稀缺性和不可替代性造就巴菲特天价午餐

巴菲特慈善午餐的价值在于其稀缺性和不可替代性，也是市场对股神自身时间机会成本的衡量和体现。

据报道，截至5月28日今年巴菲特的慈善午餐拍卖价格已达到350.01万美元，超出去年成交价，并创下巴菲特慈善午餐竞拍价新高。以此计算，与巴菲特共进一餐相当于要花人民币两千多万元。巴菲特天价午餐的魅力何在，到底能否为竞拍者创造与之匹配的价值，成为引人思考的话题。

笔者认为，不论是投资本身的魅力还是同股神会面带来的宣传效应都决定了这顿午餐的不菲价值。能够与股神巴菲特共进午餐的人，本身便拥有一定的财富积累和社会地位，也具有洞悉午餐背后价值的眼光和吸收转化信息价值的能力。

天价午餐的根本原因在于巴菲特本身是座不可估量的宝藏，其时间的机会成本决定了这顿午餐的价值。这位极富传奇色彩的“股神”，曾创下过32年无亏损的纪录，以100美元起步缔造了千亿规模的投资帝国。巴菲特也是到目前为止唯一一位通过股票投资和企业并购问鼎世界首富的投资奇才，用其自身经历创造了资本市场不可复制的神话。正因如此，巴菲特多年的投资经验甚至被奉为投资界定律，他所倡导的价值投资理论也风靡世界。

巴菲特不仅能利用自己的时间成本直接创造巨额的财富，而且能够将时间带来的价值增值传递给中标者，午餐的慈善属性也能够带来影响甚广的正面效应。对中标者而言，一年一度的慈善午餐，对于已经89岁高龄的巴菲特而言，其稀缺性和不可替代性或许是无价的。能够与股神会面3小时，不仅是不可多得的宝贵经历，更是直接接触了解未来投资方向和投资理念的绝妙机会。

作为投资领域的教科书，巴菲特分享给中标者的是独一无二的投资课程，而其自身的世界级影响力和午餐拍卖事件的关注度也能够为中标者及其事后行为带来巨大的广告效应。

中国“私募教父”赵丹阳，2008年以211.01万美元拍下慈善午餐，他向巴菲特推荐了港股物美商业后，该股连续飞涨，大赚1亿多港元。尽管此后巴菲特慈善午餐避谈个股投资，但依然无法阻挡全球各地人士的竞标热情。首位中标的中国人段永平后来成为投资人，其创始的步步高裂变为OPPO和VIVO两大手机品牌。朱晔在与巴菲特午餐后，天神娱乐股价曾一路飙升近90%。

诚然，同股神共进午餐的经历或许能够在捆绑曝光的同时让中标者一夕间备受关注，从而带来更多的机会和更高的起点。但一顿午餐或许只是满足其与股神亲密接触的基础社交，真正的价值创造还在于他们自身的长期积累和天时地利。

窃以为，巴菲特慈善午餐的价值在于其稀缺性和不可替代性，也是市场对股神自身时间机会成本的衡量和体现。（盘和林）

(责编：赵爽、杨曦)