原标题：男子买短乘长逃票400余次 被纳入"黑名单"并限乘火车180天

昨天，北京青年报记者从北京铁路公安局获悉，在北京工作的张某因长期乘坐京津城际列车往返于天津和北京间，为了贪图小利，自去年5月份以来，他通过买短乘长、退成人票冒用儿童票的方式，恶意逃票400余次。

目前，张某因涉嫌诈骗铁路票款被天津铁路警方依法刑事拘留，同时被纳入铁路征信系统并限乘火车180天。

据了解，5月17日天津铁路公安处民警在工作中发现，一名男子在天津站出站时，尾随其他旅客身后逃票出站，针对此情况天津铁路公安处组织警力开展调查。经过10余天的周密调查，发现该旅客张某，天津市人，系北京某单位员工，其从2018年5月到2019年5月间，通过买短乘长、退成人票冒用儿童票的方式，恶意逃票400余次。5月27日，张某在天津站出站时被民警控制并传唤至派出所作进一步调查。

据张某交代，他每天乘坐京津城际列车往返于天津和北京间，为了节省几十元的票款，贪图小利，便通过手机订票软件购买天津站至武清站的一张成人票和一张儿童票，然后退掉成人票使用儿童票乘坐火车到北京南站。

张某对自己恶意逃票的违法犯罪事实供认不讳，目前张某因涉嫌诈骗铁路票款已被天津铁路警方依法刑事拘留，此案正在进一步工作中。

天津铁路警方提醒广大旅客，为了创建良好的旅客出行环境，警方将对买短乘长、越站乘车、尾随他人进出站等异常情况进行核查，一旦发现有逃票的违法行为，警方将予以依法处置。买短乘长等恶意逃票的行为，不仅影响铁路运营秩序，更是一种违法行为。轻者将被纳入铁路征信系统并限乘180天，情节严重的将依法追究刑事责任。（记者 叶婉 通讯员 吴庆伟）

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