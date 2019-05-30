人民日报钟声：难道非要撞了南墙才回头

“一场经贸摩擦，让世界看到了一个有担当负责任的中国和一个一意孤行的美国。”埃及《金字塔报》资深记者萨米·卡姆哈维的话意味深长。

近年来，美国一些政客被“美国优先”遮住了双眼，大搞贸易保护主义、单边主义，肆意挥舞关税大棒，全然不顾中美两国人民和全世界人民的强烈反对。他们声称贸易逆差就是对美国的“经济掠夺”，三番五次地向多国挑起贸易争端；他们吆喝“别国科技发展会伤害美国”的谬论，频频动用国家力量打压别国企业，甚至不惜胁迫盟友“组团”围堵；他们声称国际贸易规则“令美国吃亏”，肆意冲撞破坏多边贸易体制。这些蛮不讲理、任性妄为的行径，不仅是对别国正当发展权利的打压，也是对国际规则的践踏。

今天的世界，是一个经济全球化、世界多极化深入发展的世界，也是一个各国利益日益交融、命运与共的世界。美国一些政客无视历史潮流、无视反对声音，说到底，无非是只想当随意制定规则的“吹哨员”，不想做遵守规则的“运动员”；无非是只想自己单赢，不想各国共同发展。于是，“让美国再次伟大”成了将美国利益凌驾于别国正当利益和国际社会共同利益之上的“正当理由”，“贸易零和”成了对国际规则和国际机制“合则用，不合则退，不合则毁”的堂皇借口。如此蛮横无理，还有何公义可言？

哪怕是在美国国内，这样的一意孤行，也遭到各界有识之士的强烈谴责和反对。美国布鲁金斯学会高级研究员罗伯特·卡根就批评道，一些政客为了一点私利，榨干国际社会，迅速摧毁70多年来的国际秩序，破坏为防范国际混乱而建立起来的信任和共同使命感。前不久，阿迪达斯、耐克、彪马以及美国170多家鞋类制造商和零售商联合致函美国政府，指出美国对中国输美鞋类产品加征关税，将对美消费者、制鞋企业和美国经济造成灾难性后果。然而，美国这些政客全然不顾“贸易管用，但关税不管用”的呼声一浪高过一浪，全然不顾美国农民无奈诉说他们正在经历“艰难的经济时刻”，依然我行我素、执迷不悟。

一味任性胡来，是对美国自身国际信誉和国际形象的损耗，也是对世界各国合作大环境的搅扰破坏。欧洲理事会主席图斯克就正告美国政府：“要贸易，不要战争。”美国那些政客是不是该想一想，为什么美国针对华为的禁令一出，多位欧洲国家领导人就明确表示，封杀华为毫无先见之明，欧洲国家不准备效法美国？得道多助，失道寡助。试图以保护主义阻挡经济全球化大潮的举动，注定不得人心；试图以单边主义阻拦世界多极化大势的行径，注定徒劳无功。美国《大西洋月刊》的文章指出，想要将中国排除在全球创新之外的努力，最终只会令美国陷入孤立。

早在两千多年前，中国汉代的文学家桓宽就告诫，“距谏者塞，专己者孤。”学会倾听，既是一种美德，更是一种智慧。我们奉劝美国那些政客听听美国社会各界的呼声，听听世界各国的批评警告，及早醒悟、迷途知返，莫要一条道走到黑，不撞南墙不回头。

《 人民日报 》（ 2019年05月30日 02 版）

(责编：赵爽、杨曦)