美国习惯于把别国作为自身问题的替罪羊

新华社布鲁塞尔5月29日电 （记者王子辰、王宇戈）美国耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇近日在世界报业辛迪加网站撰文说，升级对华经贸摩擦是美国犯下的严重错误，习惯于把别国作为自身问题的替罪羊是美国自欺欺人的表现。
罗奇在文章中指出，美国习惯于把别国当成自己国内经济问题的替罪羊，否认自身结构性问题，自欺欺人，20世纪80年代的日本和如今的中国都是这一做法的受害者。
罗奇说，20世纪80年代，美国将日本视为最大的经济威胁，对日本的声讨涵盖多个方面，包括所谓不公平和非法贸易行为等。美国所谓贸易问题的根源是其日益严重的宏观经济失衡，尽管相隔30余年，美国国内储蓄的严重减少仍在催生大量双边经常账户赤字和贸易赤字。
罗奇认为，如今的中国正扮演着昔日日本的角色。美国升级对华经贸摩擦是一个严重错误。美国若不提高国内储蓄率，即使不与中国进行贸易往来，也会把外贸转向其他伙伴，而这一贸易分流势必指向成本更高的地区，最终等于变相对美国消费者加税。
文章最后写道，美国在面对自身的结构性问题时选择回避，在经贸政策上不是量入为出，而是打击其他国家。然而，此次选择与中国交手，结局或将与30年前大不相同。
《 人民日报 》（ 2019年05月30日 17 版）
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